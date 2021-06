Ngày 10/6, công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Liên quan ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương vừa có đơn xin thôi không tham gia làm đại biểu Quốc hội khóa XV vì lý do sức khoẻ. Ngày 10/6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ tổ chức họp và có quyết định chính thức về vấn đề này.

Theo quy định của pháp luật, Hội đồng Bầu cử quốc gia có thẩm quyền xem xét tư cách đại biểu Quốc hội trước khi công bố danh sách chính thức.

Trao đổi với VOV, ông Lê Thanh Vân - đại biểu Quốc hội khóa XIV cho rằng, thực ra câu chuyện này là bình thường, vì theo nguyên tắc, người nằm trong danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội và người trúng cử đại biểu Quốc hội đều có quyền xin rút khỏi danh sách người ứng cử hoặc xin không làm đại biểu Quốc hội với lý do chính đáng. Sức khỏe không bảo đảm được coi là một lý do để xem xét và thẩm quyền xem xét trong giai đoạn chưa công bố kết quả bầu cử thuộc về Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Tuy nhiên, ông Vân cũng cho rằng, đáng ra “anh ấy phải ý thức được tình trạng sức khỏe của mình trước khi làm đơn ứng cử đại biểu Quốc hội”.

“Nếu ông Nam mới phát hiện căn bệnh nan y hoặc một lý do đặc biệt khác có xác nhận của cơ quan chuyên môn là không đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ thì mới coi đó là lý do chính đáng. Còn nếu vì một lý do khác nhưng lấy cớ bằng lý do sức khỏe là không thuyết phục. Đương nhiên dư luận sẽ đặt câu hỏi về ý thức tự giác của ứng cử viên khi làm đơn ứng cử đại biểu Quốc hội” – ông Vân nói.