Chân dung 2 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý theo khoản 3, Điều 229 BLHS xảy ra tại dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, tỉnh Khánh Hòa. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Nguyễn Chiến Thắng sinh ngày 10/12/1955, tại xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có học vị tiến sĩ điều khiển học, trình độ cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp về quản lý nhà nước. Ông Thắng là từng là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016. Trước đó, ông Thắng từng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Cam Ranh, Giám đốc sở Thủy sản. Ngày 13/12/2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và xóa tư cách chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng quyết định khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại Điều 229 BLHS; lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Đức Vinh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lê Đức Vinh sinh ngày 15/12/1965, quê quán xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kỹ thuật xây dựng; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Sự nghiệp. Năm 1983, học tại Khoa Xây dựng (X1) Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, nay là khoa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Ông Vinh từng làm Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND TP Nha Trang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Năm 2015, ông Lê Đức Vinh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ngày 14/6/2016, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI đã tiến hành kỳ họp thứ nhất bầu Lê Đức Vinh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 13/12/2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và xóa tư cách Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Đức Vinh do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa còn quyết định khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại Điều 229 BLHS; lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Mộng Điệp, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh này. Ông Lê Mộng Điệp, sinh ngày 20/4/1955, quê tỉnh Quảng Nam. Có trình độ học vấn cử nhân Đại học Bách Khoa. Từng làm Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

