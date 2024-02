Ngắm nhìn nút giao An Phú sau hơn một năm thi công

Cuối tháng 12/2022, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM phối hợp với Sở GTVT TP HCM khởi công Dự án Nút giao thông An Phú. (Ảnh: Xuân Thọ) Dự án có vốn đầu tư 3.408 tỷ đồng, với quy mô xây dựng 3 tầng, có phần đường từ 10 - 12 làn xe, 3 hầm chui 4 làn xe chạy hai chiều, các cầu vượt mỗi nhánh có 2 làn xe. Dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 30/4/2025. (Ảnh: Xuân Thọ) Dự án sẽ có nhiều hạng mục như hầm chui kết nối đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ (phía hầm vượt sông Sài Gòn). Hầm chui được kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. (Ảnh: Xuân Thọ) Ngoài ra sẽ xây dựng thêm 2 cầu vượt, gồm 1 cầu vượt dạng chữ Y kết nối đường Mai Chí Thọ (phía xa lộ Hà Nội) và đường Lương Định Của với đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Cùng với đó là 1 cầu vượt rẽ phải từ đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây vào đường Mai Chí Thọ (phía xa lộ Hà Nội). (Ảnh: Xuân Thọ) Tại mặt đất sẽ xây dựng đảo trung tâm và tháp biểu tượng cùng các hạng mục như hồ nước, đài phun nước, chiếu sáng mỹ thuật phù hợp theo phương án thiết kế kiến trúc. (Ảnh: Xuân Thọ) Còn tại khu vực nút giao Mai Chí Thọ và đường Đồng Văn Cống sẽ xây dựng 2 cầu vượt kết nối đường Mai Chí Thọ (phía xa lộ Hà Nội) với đường Đồng Văn Cống và ngược lại. Xây dựng thêm cầu giữa 2 cầu Giồng Ông Tố hiện hữu. (Ảnh: Xuân Thọ) Ngoài ra, các hạng mục tiểu đảo, cầu bộ hành, hệ thống cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống báo hiệu giao thông… sẽ được xây dựng đồng bộ. (Ảnh: Xuân Thọ) Lãnh đạo TP HCM kỳ vọng sau khi hoàn thành, nút giao này sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tồn tại ở khu vực cửa ngõ phía đông thành phố. (Ảnh: Xuân Thọ) Tại nút giao An Phú, thường xảy ra kẹt xe vào giờ cao điểm. Trong thời gian các đơn vị thi công dự án, tình trạng này xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn, khiến lực lượng chức năng vất vả điều tiết. (Ảnh: Xuân Thọ) Ngoài giảm kẹt xe, nút giao An Phú còn đặt kỳ vọng sẽ tăng tính kế nối hai bên tuyến đường Mai Chí Thọ. (Ảnh: Xuân Thọ) Dự án này cũng được kì vọng là cú hích cho các dự án bất động sản tại khu vực. (Ảnh: Xuân Thọ)

