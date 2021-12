Ném gạch thủng kính ô tô trên cao tốc ở Hà Nội: Án phạt có nặng?

Ngày 4/12, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đã tiếp nhận thông tin vụ việc kể trên, đồng thời vào cuộc điều tra xác minh làm rõ vụ ném gạch thủng kính ô tô trên cao tốc. Trước đó, anh D.C tài xế ô tô phản ánh, khoảng 22h ngày 1/11, trong lúc điều khiển xe trên đường cao tốc QL3 mới theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên, khi đến km6 bị một nhóm người đứng trên cầu vượt ném gạch vào xe.

Vụ việc khiến chiếc ô tô bị thủng kính lái, viên gạch xuyên vào trong xe. Thời điểm xảy sự việc, bên ghế phụ của chiếc xe có vợ anh C., may mắn không bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, anh C. trình báo tới cơ quan Công an huyện Đông Anh.

Hình ảnh chiếc xe bị ném gạch được chia sẻ. Dưới góc độ pháp lý, Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho hay: "Có rất nhiều người để giải tỏa nỗi tức giận, bực bội của mình vì mâu thuẫn, vì bất đồng quan điểm sống hay chỉ vì những lý do cá nhân nhỏ nhặt mà không chỉ làm tổn thương người khác về mặt tinh thần, xâm phạm thân thể, sức khỏe mà còn có những hành vi đập phá, hủy hoại tài sản của người khác. Tuy nhiên, có những người không thù hằn thậm chí chưa gặp nhau bao giờ nhưng lại có mong muốn và hành vi hủy hoại tài sản của người khác, đó có thể là sở thích và tính cách ghen ghét đố kỵ của họ. Đây là 1 hành vi gây rối trật tự an toàn xã hội, mang tính chất nguy hiểm". Luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) "Theo điều 178, Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản thì: Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Nếu thuộc các trường hợp: c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ thì giá trị tài sản dưới 2 triệu vẫn xử lý, điều đó có nghĩa là không phụ thuộc vào tài sản có giá trị là bao nhiêu chỉ cần xác định được giá trị là xử lý về tội phạm này. Trường hợp phạm tội thuộc một trong các trường hợp a) Có tổ chức; b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm" - luật sư Tùng phân tích. Theo luật sư Tùng, hủy hoại tài sản là hành vi tác động đến tài sản làm cho tài sản bị tan nát, hư hỏng một phầm hoặc đến mức làm mất hẳn giá trị sử dụng, không thể khôi phục lại được nguyên gốc tài sản này. Việc hủy hoại tài sản có thể thực hiện thông qua các hành vi đập phá, hay dùng các vật dụng, nguyên liệu khác để tác động đến tài sản của người khác. "Trường hợp này không chỉ gây hủy hoại tài sản mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng của con người khi đang lái xe với tốc độ cao trên đường cao tốc. Với hành vi trên, người phạm tội có thể bị phạt tù tiền từ 10.000.000đ đến 50.000.000đ và có thể phải chịu mức phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt từ từ 6 tháng tới 20 năm. Cơ quan điều tra cần nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc để từ đó có thể xác định mức phạt chính xác cho những kẻ có hành vi gây rối trật tự an toàn xã hội như thế này. Bên cạnh đó, người dân cần hiểu biết thêm pháp luật để ý thức được hành vi của mình trước khi thực hiện phạm tội, tránh những hậu quả xấu cho người khác và sự trả giá đáng tiếc cho mình" - luật sư Tùng nói. Hiện vụ ném gạch thủng kính ô tô trên cao tốc ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Tài xế xe máy truy đuổi, dùng gạch ném vào ô tô