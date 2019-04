Nắng nóng kéo dài, bệnh viện ở Sài Gòn đông nghịt

Tại bệnh viện, số lượt bệnh nhi khám chữa bệnh về đường hô hấp chiếm số lượng cao nhất. Trong khi đó, tay chân miệng tăng 47%, các bệnh tiêu hóa tăng từ gần 15% so với tháng trước. Nhiều trường hợp điều trị ngoại trú do liên quan đến các bệnh khác như viêm họng, viêm phế quản do nhiễm siêu vi...