Ảnh: Cận cảnh khu "ổ chuột” giữa lòng Thủ đô

Khu nhà xây dựng dở gồm 36 căn liền kề, mỗi căn rộng khoảng 60m2, nằm liền kề lô L1 Trung Yên, phường Yên Hòa, Cầu Giấy nằm ở vị trí đắc địa, đất vàng của Hà Nội nhưng từ lâu đã biến thành khu "ổ chuột" giữa Thủ đô. Nhiều năm qua, dự án xây dựng này bị đình trệ, bỏ hoang một cách lãng phí. Theo những người dân ở phường Yên Hòa thì khu nhà này được khởi công suốt từ năm 2007 nằm trong dự án khu đô thị Yên Hòa. Nhưng sau khi xây dựng phần thô thì không biết vì lý do gì mà dự án này bị bỏ hoang cho đến nay. Và hiện nay, đây đang là chỗ ở cho hàng trăm người lao động thu nhập thấp đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Phục vụ nấu ăn cho những người công nhân ở đây chị Hà (Đan Phượng- Hà Nội) cho biết mỗi phòng ở đây thì tầm 20 người ở. Chỗ này là chủ đầu tư thuê nên công nhân đến đây ở không mất tiền trọ. Nhưng đây là công trình xây dựng dở dang, mọi thứ đều tạm bợ nên sống ở đây hơi khó khăn nhất là vào mùa nóng như này. Do cuộc sống tạm bợ, xung quanh ngổn ngang các vật liệu xây dựng, nên nơi đây trở lên nhếch nhác, biến thành khu ổ chuột giữa Hà Nội. Theo quan sát của PV, ngoài những phòng cho thuê thì những phòng trống còn lại đều ngập ngụa trong rác thải và bốc mùi hôi thối. Bà N (tổ 29, phường Yên Hòa, Cầu Giấy) bức xúc nói: “Một bên chúng tôi treo cờ, bên kia họ treo quần đùi áo lót. Thế thì còn mỹ quan đô thị cái gì nữa”. Do lối sống thiếu văn minh, thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh chung nên cuộc sống của những người lao động nhập cư ở đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của những cư dân xung quanh 2 bên khu nhà. Ông Phạm Gia Ngữ (tổ 9, phường Yên Hòa, Cầu Giấy): "Chúng tôi ở đây khổ lắm, lúc nào nhà ở đây cũng phải đóng kín cửa hết không dám mở. Những người sống ở khu nhà này không ý thức giữ gìn vệ sinh đi, vệ sinh bừa bãi nên khu này lúc nào cũng trong tình trạng bốc mùi hôi thối, cũng vì vậy mà ở đây nhiều dịch bệnh phát sinh. Bây giờ quây rào đi còn đỡ chứ trước còn bẩn nữa” “Hôm qua ở đây còn tắc ống, nước chảy ềnh ra, lênh láng cả đoạn đường” - ông Ngữ cho biết thêm.Cũng theo những người dân, từ khi những người lao động nhập cư đến ở thì đây cũng là tụ điểm của nhiều đối tượng nghiên hút. Gây mất an toàn an ninh khu vực ở đây. Dù cư dân 2 bên đã đề đơn kiến nghị lên rất nhiều lần nhưng đến vẫn chưa thể giải quyết và tình trạng này thì đã kéo dài như vậy hàng chục năm nay nhưng khu "ổ chuột" giữa Hà Nội vẫn tồn tại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn PCCC và nhiều hệ lụy khác.

