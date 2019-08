Nặng lòng phút chia sẻ của người phụ nữ tố hàng xóm ép làm nô lệ tình dục

Liên quan đến sự việc chị Đinh Thị Thu H. (38 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) có đơn tố cáo về việc bị ép làm nô lệ tình dục suốt 2 năm, mới đây đại diện công an quận Long Biên xác nhận đã nhận được đơn của chị H., đồng thời đã mời chị đến trụ sở làm việc. Ngoài ra, đại diện công an quân Long Biên cho biết thêm, hiện phía công an đang khẩn trương vào cuộc và tiến hành điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc.



Theo chia sẻ của chị H., năm 2001 chị lập gia đình, hai vợ chồng chị có chung 1 con gái. Đến năm 2009, do những mâu thuẫn trong cuộc sống, chị ly hôn với chồng và nhận nuôi con gái.

Chị H. đau đớn kể lại sự việc với phóng viên. Năm 2015, trong một lần đi ăn sáng, chị có gặp một người đàn ông tên V.M.Đ. (SN 1975, ở Long Biên), sau đó hai người có nhắn tin qua lại với nhau. “Ban đầu Đ. đối xử với tôi rất tình cảm, quan tâm đến cuộc sống của tôi. Sau đó một thời gian, tôi và Đ. có qua lại với nhau. Nhưng khi biết Đ. đã có gia đình, tôi chủ động rời xa, lúc này Đ. mới bộc lộ bản chất côn đồ, thú tính”, chị H. kể lại. Theo đó, khi chị H. đề nghị “đường ai nấy đi”, Đ. tìm mọi cách dọa dẫm, ép H. phải đi cùng hắn vào nhà nghỉ. “Đ. dọa sẽ cho tôi mất việc, sẽ đổ chất thải vào nhà tôi. Thậm chí có lần liên lạc không được, Đ. ra tận nhà tôi dọa đánh cả hàng xóm nếu tôi không ra gặp và đi với hắn. Còn chuyện gây rối ở cơ quan nơi tôi làm việc thì đã xảy ra nhiều lần, các đồng nghiệp của tôi sẵn sàng làm chứng”, chị H run run kể lại. Chị H. xem lại những dòng tin nhắn đe dọa dùng vũ lực của người đàn ông ép mình làm nô lệ tình dục. Đỉnh điểm vào cuối tháng 12/2016, sau khi ép chị H. vào nhà nghỉ quan hệ tình dục, Đ. đã dùng camera quay trộm lại cảnh “nóng” rồi dùng chính hình ảnh đó để khống chế chị H. “Hắn dọa sẽ cho tôi nổi tiếng cả nước, dọa sẽ phát tán clip ở trường con tôi học, ở nơi tôi sống... Thực tế đã có lần Đ cắt ảnh nóng trong clip gửi cho con tôi, khi đó con tôi mới 14 tuổi, khiến cháu bị sang chấn tâm lý nặng nề... Tất cả những việc này con tôi đều trình báo cho công an”, chị H cho hay. Không thể chịu đựng được cảnh bị ép làm nô lệ tình dục, chị H đã làm nhiều cách nhưng người đàn ông thú tính chưa bao giờ chịu từ bỏ. Theo lời kể của người mẹ đơn thân này, có lần chị không đánh răng, không tắm rửa cả chục ngày để người bốc mùi và Đ thấy sợ mà từ bỏ. Thế nhưng, Đ vẫn không buông tha, vẫn ép và bắt chị H phải quan hệ tình dục với hắn. Nhiều lần chị H. định tự tử vì nghĩ cuộc đời chua xót. Tủi nhục không biết phải làm sao, chị H đã có ý định uống thuốc tự tử nhưng nghĩ đến mẹ già đang mắc bệnh ung thư, đứa con đang tuổi đến trường chị lại thôi và chấp nhận chịu đựng. “Tôi đi khám, bác sĩ bảo bị trầm cảm, sau đó kê thuốc cho tôi về uống. Khi đó tôi định uống tất cả thuốc an thần 1 lúc để chết, tôi còn dặn con tôi sau khi mẹ chết phải làm những gì...”, chị H đau đớn kể lại.



Khi phóng viên đặt câu hỏi: Vì sao suốt 2 năm bị ép làm nô lệ tình dục mà chị lại không trình báo công an? Chị H. lại khóc và nói: “Ai ở hoàn cảnh của tôi mới hiểu. Mẹ tôi ốm hắn cũng không tha, suốt ngày ra chửi bới. Con tôi đi học hắn theo dõi và còn biết hay chơi với ai. Tôi là lao động chính trong gia đình mà hắn dọa không nghe hắn sẽ mất việc (thực tế hiện đã mất việc), rồi cả clip nóng nữa... đó là lý do tôi sợ không dám trình báo”.

Đến ngày 26/5 vừa qua, khi biết tin Đ. vừa bị công an bắt và điều tra về tội danh đánh bạc, được sự động viên của mọi người, chị H. mới quyết định nộp đơn tố cáo cho cơ quan công an. “Đến nước này, tôi xác định sẽ đi đến cùng, dù tôi biết chặng đường phía trước còn rất gian nan, có thể bị trả thủ. Tôi chỉ mong muốn pháp luật trừng trị nghiêm minh kẻ đã đẩy tôi vào sự đau khổ, nhục nhã, ê chề”, chị H nói.

Được biết, sau khi sự việc của chị H. được nhiều người chia sẻ, các tổ chức đoàn thể ở địa phương cũng đã đến thăm hỏi động viên. Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho chị H.