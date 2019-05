Nạn nhân xe biển xanh gây tai nạn: Chỉ mong bố tỉnh lại

Khoảng 21h ngày 4/5, tại đường Nguyễn Xiển (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), một chiếc xe biển xanh BKS 80A-116.99 hiệu Toyota sau khi gây tai nạn cho một người đàn ông trung niên đi xe máy đã tăng ga bỏ trốn. Nạn nhân là ông Ngô Văn Phương (SN 1966, trú tại xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Sau tai nạn, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng xây xát, hôn mê, mất nhiều máu.

Chiếc xe 80A-116.99 được đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) xác nhận thuộc 1 đơn vị của Bộ Công an. Đồng thời, tài xế điều khiển xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy cũng đã đến trình diện cơ quan chức năng. Cơ quan Công an đã tiến hành xác minh và xác định lái xe ô tô BKS 80A-116.99 gây ra vụ va chạm giao thông trên là Thượng sỹ Hoàng Nghĩa Hùng, sinh năm 1990, lái xe của tổ xe thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đình chỉ công tác đối với Thượng sỹ Hoàng Nghĩa Hùng. Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo Công an quận Hoàng Mai và các đơn vị có liên quan tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.