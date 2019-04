Nam thanh niên trộm dưa hành hung bảo vệ bị bắt sau 12 năm trốn nã

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Nghệ An vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc Tiện (SN 1987, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho Công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra theo thẩm quyền và xử lý theo quy định của pháp luật.



Đối tượng tại trụ sở công an. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, năm 2007, trong một lần đi chơi, Nguyễn Ngọc Tiện rủ bạn đi hái trộm dưa ở cánh đồng gần nhà. Khi đang ăn trộm, nhóm của Tiện bị bảo vệ phát hiện và truy đuổi.



Tiện quay lại dùng mã tấu chém khiến người bảo vệ bị thương phải cắt 1/3 chân, tổn hại sức khỏe 65%. Do có nhân thân tốt nên sau quá trình điều tra ban đầu, Tiện được tại ngoại chờ ngày xét xử.

Tuy nhiên, Tiện đã chủ động làm lại chứng minh thư nhân dân, sửa năm sinh từ 1987 sang 1985 và thi bằng lái xe ô tô . Sau đó, Tiện trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Nam Đàn đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Ngọc Tiện về tội Cố ý gây thương tích.

Cơ quan công an nhiều lần truy tìm tung tích của Tiện nhưng không có kết quả. Mới đây, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định Tiện đang làm việc ở tại TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Khi xác minh được nơi ẩn nấp của Tiện, các trinh sát đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tổ chức bắt giữ ngay khi đối tượng vừa đi làm về.

Tại cơ quan công an, Tiện cho biết sau khi gây nên sự việc, vì quá sợ nên hắn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tại Lâm Đồng, Tiện xin vào làm lái xe cho một doanh nghiệp.