Trắng đêm mật phục, truy bắt những kẻ rút ruột sông Hồng

Lợi dụng vỏ bọc kinh doanh bến bãi bốc xếp vật liệu xây dựng ở bên cạnh bến phà Mễ Sở, cứ đêm xuống, các đối tượng thuộc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hưng Hà Hưng Yên (Công ty Hưng Hà) do Nguyễn Duy Thái làm Giám đốc và Công ty TNHH xây dựng sản xuất và thương mại Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) do Phạm Văn Luân làm Giám đốc, đều có trụ sở tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên lại cho tàu ra hút cát trái phép dưới đáy sông Hồng rồi đổ vào bãi kinh doanh của mình.



Hai tàu khai thác cát trái phép bị bắt quả tang. Theo các trinh sát của Phòng 3, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, họ đã theo sát hoạt động của các đối tượng trong một thời gian dài để nắm bắt được quy luật hoạt động khai thác cát trái phép cũng như các phương thức tẩu tán tang vật của bọn chúng.

Quá trình trinh sát gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng thường hoạt động vào ban đêm và có rất nhiều thủ đoạn nhằm che mắt, đối phó với các cơ quan chức năng. Kế hoạch phá án được thực hiện vào đêm 26, rạng sáng ngày 27-3, với mục đích phải bắt được quả tang hành vi khai thác cát và đưa về các bến bãi của các đối tượng.

Thực hiện kế hoạch này, từ chiều 26-3, Phòng 3 - Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an và các đơn vị: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an huyện Văn Giang thuộc Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại địa điểm phá án.

Gần trăm cán bộ chiến sỹ chia thành 2 tổ công tác, một tổ với 2 xuồng cao tốc của lực lượng Cảnh sát cơ động ém quân ở bến phà Bình Minh (cách bến phà Mễ Sở khoảng gần cây số theo đường sông), tổ thứ 2 phục ngay tại bến phà Mễ Sở. Các trinh sát phá án phải căng mắt trong bóng đêm để bí mật giám sát các hoạt động của các đối tượng.

Vì mọi hoạt động của trinh sát cực kỳ bí mật nên các đối tượng không hề nghi ngờ, 4 chiếc tàu hút tự hành có trọng tải từ 150m³ đến 200m³ thuộc Công ty Hưng Hà và Công ty Hưng Thịnh như mọi ngày, lại khởi hành ra khu vực giữa sông Hồng để hút cát dưới đáy sông .

Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Công, quản lý của Công ty Hưng Hà. Khi cả 4 tàu đã hút đầy cát, các đối tượng cho chạy về gần bãi chứa vật liệu của 2 công ty để bơm cát lên các bãi chứa thông qua các đường ống đặt sẵn.

Thời điểm phá án đã đến. Tổ công tác từ bến phà Bình Minh xuất phát trên 2 chiếc xuồng cao tốc đã phóng với tốc độ cao, nhanh chóng áp sát 4 chiếc tàu hút. Đồng thời, lực lượng trinh sát từ trên bờ thuộc bến phà Mễ Sở cũng lập tức di chuyển, bơi ra tiếp cận những chiếc tàu trên.

Các lực lượng đã phối hợp với nhau rất kịp thời, áp đảo lực lượng, khiến tất cả các đối tượng trên 4 chiếc tàu khai thác cát trái phép không kịp trở tay. Lực lượng Công an đã bắt giữ 30 đối tượng, thu giữ 4 tàu hút tự hành.

Ngay trong sáng 27-3, cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty Hưng Hà và Công ty Hưng Thịnh, thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ, tài liệu thể hiện việc khai thác cát trái phép đã diễn ra trong thời gian dài.

Quá trình đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận: hàng ngày từ 19h hôm trước đến 5h hôm sau, các đối tượng sử dụng các tàu hút tự hành, hút cát trực tiếp từ đáy sông Hồng lên tàu rồi di chuyển tàu vào bờ bơm cát lên các bãi chứa thông qua các đường ống đặt sẵn để bán dần kiếm lời.

Trung bình hàng ngày, các đối tượng khai thác được khoảng từ 2.000 m³ đến 5.000 m³ cát, tương đương với lợi nhuận bán ra khoảng từ 80 đến 200 triệu đồng. Qua đo đạc 2 bãi cát của các công ty trên, ước tính khối lượng cát khoảng 240.699m³, giá trị khoảng 10 tỷ đồng (theo giá bán cát thực tế hiện nay tại 2 bãi).

Đường ống bơm cát từ các tàu khai thác trái phép vào bãi chứa cát trên bờ của các đối tượng. Ngày 30-3, qua trao đổi với các lực lượng phá án, được biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 11 đối tượng. Trong đó có Phạm Văn Luân là Giám đốc Công ty Hưng Thịnh, đồng thời Luân cũng có cổ phần tại Công ty Hưng Hà; Trương Quang Định là quản lý và điều hành của Công ty Hưng Thịnh tại bến bãi; Nguyễn Đình Công là quản lý và điều hành tại bến bãi của Công ty Hưng Hà.

Hiện cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang chỉ đạo và phối hợp với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.