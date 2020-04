Phụ nữ gốc Việt ở Mỹ bị bắn chết trong án mạng rúng động

Thi thể một phụ nữ gốc Việt bị bắn chết được tìm thấy trong thùng phía sau ôtô ở New Orleans, Mỹ. Nghi phạm là em trai nạn nhân đã bị bắt và sẽ ra tòa ngày 7/4.

Người phụ nữ gốc Việt bị bắn chết được xác định là Huong Nguyen, 42 tuổi, trú tại khu New Orleans Đông thuộc thành phố New Orleans, bang Louisiana.



Cảnh sát New Orleans cho biết Huong Nguyen bị bắn và bỏ lại trong thùng của chiếc xe Toyota Camry màu bạc của cô. Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào lúc 20h ngày 13/3 gần khu vực đường Robin Hood và Will Stutley, chỉ cách nhà của gia đình Huong Nguyen ở khu New Orleans Đông khoảng 7 khu nhà.

Huong Nguyen được trình báo mất tích sau khi cô không xuất hiện tại nơi làm việc - một văn phòng bảo hiểm, hôm 12/3 và gia đình không thể liên lạc được với cô. Sếp của Huong Nguyen nhìn thấy cô lần sau cùng khi cô rời khỏi văn phòng làm việc vào 17h ngày trước đó.

Theo Linda Cao, một người bạn lâu năm với Huong Nguyen, thông tin từ điện thoại của Huong Nguyen cho thấy cô đã tới phòng gym sau giờ làm, gửi một số tin nhắn trong đêm đó và sau đó biến mất.

Cảnh sát đã phát thông cáo vào khoảng trưa 13/3, đề nghị ai biết Nguyen đang ở đâu thì hãy gọi báo cho họ. Trong vòng vài giờ sau đó, một hàng xóm đã phát hiện ôtô của Nguyen và báo với gia đình cô. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy thi thể của nạn nhân trong thùng xe.

Sau đó, giới chức điều tra xin được giấy phép lục soát, qua đó họ có thể kiểm tra hình ảnh camera giám sát từ những ngôi nhà xung quanh hiện trường.

Nghi phạm Hoa Phong Nguyen đã bị bắt giữ. Ảnh: Nola.com. Trước khi tìm thấy thi thể của Huong Nguyen, giới chức cảnh sát đã thẩm vấn em trai của Huong Nguyen là Hoa Phong Nguyen, 37 tuổi và người này đã nói với các điều tra viên rằng “anh ta không thấy chị gái về nhà, nhưng nghe thấy tiếng cửa mở và đóng hai lần, cách nhau vài phút. Hoa Phong Nguyen nói lúc đó anh ta tưởng rằng chị gái về nhà.



Tuy nhiên, các hình ảnh giám sát và những video an ninh gia đình được cảnh sát thu thập từ những ngôi nhà xung quanh cho thấy chiếc ôtô của Huong Nguyen bị di chuyển tới hiện trường - nơi chiếc xe được tìm thấy sau đó. Một số video khác quay được cảnh một người đàn ông rời khỏi chiếc xe vào sáng sớm 13/3. Người này được xác định là một thành viên gia đình nạn nhân.

“Thành viên gia đình được xác nhận là đối tượng duy nhất trong vụ án, đó là Hoa Nguyen”, theo trát bắt giữ nghi phạm của giới chức cảnh sát New Orleans.

Theo truyền thông địa phương, cảnh sát đã truy nã Hoa Phong Nguyen với cáo cuộc giết người cấp độ hai. “Thông qua điều tra, các thám tử đã xác định Hoa Phong Nguyen, em trai của nạn nhân, là hung thủ bị cáo buộc trong vụ việc và đã xin được lệnh bắt giữ tên này với cáo buộc giết người cấp độ hai”, thông cáo của cảnh sát New Orleans nêu rõ.

Lệnh truy nã đối với Hoa Nguyen được đưa ra ngay trước đám tang của Huong Nguyen hôm 17/3. Đám tang được tổ chức gọn và nhiều bạn bè của cô không thể tham dự vì những giới hạn về giữ khoảng cách xã hội do giới chức trách áp đặt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lan rộng.

Trang People hôm 26/3 đưa tin Hoa Nguyen đã bị bắt giữ khi tìm cách bỏ trốn và sẽ xuất hiện lần đầu tiên trước tòa vào ngày 7/4, hồ sơ của nhà tù hạt Harris cho thấy.

Theo trang Nola.con, Huong Nguyen tốt nghiệp trường trung học Marion Abramson ở New Orleans Đông. Trước khi làm cho công ty bảo hiểm, cô từng làm đại diện bán quảng cáo cho tuần san Gambit.

Linda Cao, bạn của nạn nhân, nói với Nola.com rằng gia đình cảm thấy nhẹ nhõm khi biết tin nghi phạm bị bắt giữ.

“Tôi rất cảm kích vì vụ việc đã quan tâm”, cô Cao nói. “Việc đó sẽ giúp gia đình bạn tôi bớt sợ hãi”.

“Tôi muốn mọi người nhớ tới bạn tôi ở cuộc đời đáng nhớ của cô ấy”, Linda cao ngậm ngùi. “Và cuộc đời cô ấy đã bị tước đoạt quá đột ngột”.

Truyền thông địa phương cho biết Hoa bị giam giữ và không được bảo lãnh tại ngoại. Nghi phạm đối mặt án tù chung thân nếu bị kết tội.