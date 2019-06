Mương nước chất thải độc hại ở Hải Phòng: Xuất hiện manh mối nghi phạm

Thông tin mới nhất vụ mương nước chất thải độc hại ở Hải Phòng khiến một người phụ nữ lội qua mương nước này phải nhập viện trong tình trạng hai chân bỏng nặng, hiện nay, công an huyện Vĩnh Bảo vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường – Công an TP Hải Phòng xác minh đối tượng đổ trộm chất thải độc hại trên.



Ngày 31/5, Công an huyện Vĩnh Bảo đã có thông báo gửi Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Thái Bình truy tìm đối tượng, phương tiện đổ trộm chất thải trên địa bàn xã Hưng Nhân (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Mương nước bị đổ chất thải độc hại. Theo nội dung thông báo, qua xác minh điều tra của Công an huyện Vĩnh Bảo và Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hải Phòng, đêm 19/5 có 2 xe tải gắn téc nghi là đã đổ chất thải độc hại ra cánh đồng thôn Kê Sơn, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo.

Hai chiếc xe tải trên gồm 1 xe màu trắng mang biển số 16M - 2769 do Vũ Văn Biện (SN 1985) điều khiển, và 1 xe màu xanh mang biển số 17L - 0443 do Phạm Việt Dũng (37 tuổi) điều khiển. Cả hai người trên đều ngụ thôn An Lộc, (xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Để phục vụ công tác điều tra xử lý đúng người, đúng pháp luật, Công an huyện Vĩnh Bảo đã gửi thông báo tìm hai người trên tới Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để chuyển đến công an các địa phương phối hợp giúp đỡ, làm rõ sự việc.

Trước đó, ngày 9/5, bà Lê Thị Lan, 50 tuổi, trú tại thôn Kênh Trạch, xã Hưng Nhân đã lội vào vùng có chất thải này ở Km 57+300 để câu cáy. Khi về nhà, bà Lan có biểu hiện bị sốt cao, cơ thể nóng rát, châm thâm đen, co giật, người nhà đưa vào Bệnh viện huyện Vĩnh Bảo cấp cứu, sau đó được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Kiến An điều trị.

Mương nước đã được nạo vét.

Sau khi nhận được tin báo, đoàn kiểm tra của huyện gồm Phòng Tài nguyên Môi trường, công an, y tế đến hiện trường kiểm tra. UBND huyện Vĩnh Bảo cho biết, đối tượng đổ trộm chất thải xuống kênh ven Quốc lộ 10 tại xã Hưng Nhân trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo trong khoảng thời gian từ 5 -7/5 tại 3 vị trí.

Ba vị trí phát hiện chất thải độc hại là vị trí bên phải QL10 hướng TP Hải Phòng đi tỉnh Thái Bình, chất thải được đổ xuống kênh thủy lợi ven QL10 tại km 57+300 sau đó lan rộng trên kênh chính dài 80 mét, rộng 12 mét và kênh phụ dài 20 mét, rộng 3 mét. Vị trí thứ 2 và 3 nằm ở bên trái QL 10 hướng đi từ Thái Bình về TP Hải Phòng tại kênh thủy lợi ven QL10 km 57+250 và km 57+550.

Chất thải phát hiện tại 3 vị trí trên đều là chất lỏng màu đen, dạng sệt, mùi hôi thối. Tại vị trí đổ chất thải km 57+300 còn phát hiện vỏ hạt điều. Đáng chú ý, tại vị trí có chất thải cỏ và bèo đều bị chết.

Theo Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Hải Phòng, số chất thải bị đổ trộm ở xã Hưng Nhân là dầu thải và phenol, loại chất hữu cơ có khả năng gây bỏng.

UBND huyện Vĩnh Bảo đã ký hợp đồng thuê Công ty cổ phần Hòa Anh về thu gom, xử lý toàn bộ chất thải độc hại trên với kinh phí dự kiến sẽ do Sở Tài chính bố trí bằng nguồn ngân sách thành phố. Theo tính toán, đơn vị này sẽ phải thu gom 350 m3 chất thải và 600 m3 nước nhiễm chất thải nguy hại . Kinh phí cho việc này hết khoảng 6,5 tỷ đồng.

UBND huyện Vĩnh Bảo đã đề nghị UBND TP Hải Phòng giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở, ngành, địa phương tiến hành điều tra truy tìm chủ xả thải, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên...