Phát biểu nóng diễn đàn Quốc hội về tiêu cực thi cử

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (đoàn An Giang):

“...Bộ không đánh giá về kết quả thi hằng năm của các tỉnh, thành phố, tỷ lệ điểm. Nếu phân tích kết quả không thể không đặt dấu hỏi, vì sao nhiều tỉnh miền núi điểm khá giỏi lại cao hơn Hà Nội, Hồ Chí Minh. Nếu phúc tra cả nước, tôi tin sẽ còn rất nhiều vi phạm trong kỳ thi vừa qua. Đây là lỗi hệ thống, lỗi quy trình rất cần có người chịu trách nhiệm trước nhân dân...

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận):

“...Tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp này, rất nhiều cử tri có ý kiến phàn nàn về chất lượng giáo dục, về bệnh thành tích cũng như tiêu cực trong giáo dục. Điều đó cho thấy người dân không những không yên tâm mà còn mất niềm tin với giáo dục. Thử hỏi rằng rồi nên giáo dục của chúng ta sẽ đi về đâu khi mà hiện trạng giáo dục như vậy.

Quay lại với sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2018, tôi dám chắc Bộ GD&ĐT chưa thấy hết hệ quả tệ hại mà sai phạm đó mang lại. Nó khiến cho xã hội mất niềm tin vào giáo dục nước nhà. Là người tổ chức kỳ thi do chính mình xây dựng và tiến hành nhưng bộ không kiểm soát được tình hình. Ngay cả sai phạm khi xảy ra, không phải bộ phát hiện mà do một nhóm các thầy giáo ở Hà Nội phát hiện, tố giác rồi bộ mới vào cuộc.

Nhưng điều đáng nói hơn là khi làm rõ được sai phạm thì việc công khai danh tính của những học sinh và phụ huynh liên quan đến sai phạm thì bộ không có chính kiến rõ ràng vì cho rằng nào là nhạy cảm, nào là nhân văn, nhưng tất cả những mất mát lớn nhất của vụ việc này là mất đạo đức xã hội. Chỉ khi xử lý triệt để vụ này thì mới lấy lại niềm tin của người dân và để người dân tin rằng đất nước này vẫn còn pháp luật...”

ĐBQH Thái Trường Giang (đoàn Cà Mau):

“Nếu chúng ta tiến hành một cuộc khảo sát nền giáo dục bây giờ tìm được một học sinh yếu kém khó như mò kim đáy biển... Nếu như trước kia tiêu cực trong thi cử chỉ diễn ra nhỏ lẻ thì ngày nay chuyển thành gian lận có tổ chức, quy mô lớn hơn, tinh vi hơn và diễn ra ở nhiều địa phương do những người có chức, có quyền, có tiền, có thế lực trong và ngoài ngành giáo dục thực hiện.

ĐBQH Quách Thế Tản (đoàn Hoà Bình):

“Môi trường giáo dục trong xã hội đang có những bất cập, đó là tồn tại một lối sống buông thả, gian lận trong thương trường và hưởng thụ quá độ trong cuộc sống hiện đại. Nạn tham nhũng, thiếu trách nhiệm, xa dân trong một bộ phận cán bộ đảng viên các cấp, một số vi phạm pháp luật của người lớn còn được du di cho qua, không thể không khiến người trẻ nghĩ rằng làm sai cũng chẳng sao cả.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ:

“...Sau khi nhận được thông tin phản ánh về gian lận, Bộ GD&ĐT đã cử đoàn thanh tra để kiểm tra và đã có văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp. Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt, phải làm nghiêm. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT và Bộ Công an đã phối hợp để điều tra, xác minh, bước đầu đã có kết quả. Các em được nâng điểm đã chấm đưa vào điểm thật. Các em không đủ điểm thi vào đại học đã bị trả lại về địa phương.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

Chúng tôi đã tổ chức kiểm điểm và rút kinh nghiệm toàn ngành qua hội nghị trực tuyến. Bộ Công an đã rất tích cực khởi tố bị can, vụ án đang tiếp tục khởi tố các đối tượng liên quan. Do tính chất phức tạp của công việc nên đến nay Bộ Công an vẫn tiếp tục quá trình điều tra và các địa phương tiếp tục xử lý theo trách nhiệm của mình.