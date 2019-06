Phụ huynh hồi hộp ngồi chờ con thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Tại điểm trường Amsterdam, rất nhiều thí sinh thi vào lớp 10 đã tới từ sớm để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên là Ngữ Văn. Mặc dù 8h mới là giờ chính thức bắt đầu làm bài, nhưng lúc 6h30 sáng, các thí sinh đã bắt đầu vào điểm thi. Do năm nay là năm đầu tiên các trường công lập tại Hà Nội chỉ sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào lớp 10. Vì vậy, các thí sinh phải thi bốn môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử. Nhiều thí sinh được phụ huynh đưa tới tận cổng trường. Nhiều thí sinh tỏ ra tự tin nhưng cũng nhiều người không giấu nổi sự lo lắng. Phụ huynh dặn dò con em trước khi bước vào kỳ thi vào 10. Công an có mặt để phân luồng giao thông. Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi, trong đó môn Toán và Ngữ văn hệ số 2. Kỳ tuyển sinh vào trường THPT công lập sẽ thi trong hai ngày 2/6 và 3/6. Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay, thành phố Hà Nội có hơn 85.000 TS đăng ký dự thi. Hơn 3.600 phòng thi đã sẵn sàng, đáp ứng các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi. Đặc biệt, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay áp dụng theo quy chế thi THPT quốc gia nên các phòng bảo quản bài thi, phòng chấm bài đã được trang bị hệ thống camera an ninh để giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính công bằng của kỳ thi. Theo lịch thi, 8h sáng 2/6, các TS sẽ bắt đầu làm bài thi môn ngữ văn, với thời gian 120 phút. 14h30 chiều, các TS thi môn toán trong thời gian 120 phút. Từ 8 – 10h30 sáng 3/6, các TS thi 2 môn ngoại ngữ và lịch sử. Chiều cùng ngày, các TS thi vào các trường chuyên sẽ dự thi các môn chuyên. Để phục vụ kỳ thi này, ngành giáo dục thành phố Hà Nội đã huy động gần 11.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc tại tại 169 điểm thi trên địa bàn.

