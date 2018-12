Mưa lũ hoành hành miền Trung: Đà Nẵng hoãn họp, Bộ Công an ra công điện ứng phó

(Kiến Thức) - Do thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường, Đà Nẵng đã quyết định lùi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX. Cũng trong ngày 10/12, Bộ Công an đã ra công điện chỉ đạo ứng phó với mưa, lũ và sạt lở đất.

Liên quan tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường, mưa lớn đang hoành hành tại các tỉnh miền Trung, thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trong đới gió Tây trên cao ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa (tính từ 07 giờ đến 13 giờ ngày 09/12/2018) phổ biến 10 - 30mm, có nơi lớn hơn như Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) 128mm, Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) 85mm, Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) 108mm.

Ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, đêm qua đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như Đà Nẵng 486mm, Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) 226mm, Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) 340mm, Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) 127mm.



Dự báo, trong đêm nay và ngày mai (11/12/2018), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 50 - 100mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lũ gây ngập lụt tại TP Đà Nẵng.

Ngày 10/12, Văn phòng Bộ Công an có Công điện gửi Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN) Công an các tỉnh, thành phố khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên; Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng về việc ứng phó với mưa, lũ và sạt lở đất.

Theo nội dung công điện, để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa, lũ, Văn phòng Bộ Công an đề nghị Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung.

Bộ Công an yêu cầu thực hiện nghiêm túc Công điện số 58/CĐ-TW, ngày 09/12/2018 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, chỉ đạo của Bộ Công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với tình hình diễn biến mưa, lũ và sạt lở đất.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó. Triển khai hiệu quả phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”: Các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo tuyệt đối an toàn trụ sở cơ quan, doanh trại, các cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục, các trường Công an; các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng điểm… do lực lượng Công an canh gác, bảo vệ.

Chủ động triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn hồ sơ, tài liệu, phương tiện, trang thiết bị làm việc, hạ tầng kỹ thuật, cột thu phát sóng của Công an các đơn vị, địa phương để tránh thiệt hại. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó trong lực lượng Công an nhân dân.

Phối hợp cùng cơ quan chức năng tại địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời dân cư đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là đối với các khu vực sơ tán dân đi và đến.

Bố trí lực lượng để tổ chức hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát giao thông tại các khu vực ngầm, tràn, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc, nơi sạt lở nguy hiểm. Kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h.

Liên quan đến tình hình mưa bão, ngày 10/12, HĐND thành phố Đà Nẵng có Thông báo số 151/TB-HĐND về việc thay đổi thời gian kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường và dự báo sẽ tiếp tục mưa lớn trong nhiều ngày đến, Thường trực HĐND thành phố quyết định thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 trong các ngày từ 11 đến 13/12 để chủ động tập trung cho công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục kịp thời tình hình mưa to, ngập úng trên địa bàn thành phố. Kỳ họp sẽ được tiến hành vào các ngày 17, 18 và 19/12 tại Hội trường HĐND thành phố, 42 Bạch Đằng.

Trước đó, sáng 10/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, báo cáo nhanh của các địa phương, tình hình thiệt hại ban đầu tính đến 21h00 ngày 09/12/2018 cho thấy, mưa lớn trong hai ngày 8 và 9/12 đã gây ngập nặng ở các tỉnh miền Trung, chủ yếu từ Thanh Hóa vào đến Bình Định, gây thiệt hại về người và tài sản.

Cụ thể, mưa lũ đã khiến 2 người chết gồm bà Lữ Thị Tú Anh, sinh năm 1959 và chị Nguyễn Lữ Vân Anh, sinh năm 1983, tại khu phố số 2, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) do nước to cuốn vào cống. Cùng với đó, mưa lũ đã khiến 3.834 ngôi nhà bị ngập nước (Nghệ An 730 nhà, hiện đã hết ngập; Quảng Trị 544 nhà; Đà Nẵng 1.143 nhà; Quảng Nam 60 nhà; Quảng Ngãi 35 nhà; Bình Định 2.052 nhà).Gần 400 hộ phải di dời khẩn cấp (Quảng Ngãi 63 hộ, trong đó đã di dời 60 hộ trong đêm 9/12; Bình Định 320 hộ).