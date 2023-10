Mưa lớn kéo dài, 2 cầu dân sinh ở Bình Dương bị sập

Tối 15/10, Bình Dương xảy ra cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi bị ngập sâu. Ba thành phố bị ảnh hưởng nặng gồm: TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, TP Dĩ An.



Tại TP Thuận An, 2 cây cầu sắt dân sinh bắc qua nhánh sông Sài Gòn, phường Vĩnh Phú bị đổ sập. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt chăng dây, đặt hàng rào cảnh báo. Hai cây cầu sắt dân sinh bắc qua nhánh sông Sài Gòn bị đổ sập (Ảnh: Anh Thanh).

Tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một), một làn đường bị ngập sâu.

Thời điểm này, lực lượng chức năng đã chốt chặn không cho người dân đi qua. Có 2 xe máy đi ngược chiều vào vùng nước ngập đã xảy ra va chạm với ô tô khiến đôi nam nữ bị thương.

Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn kéo dài, đường Thích Quảng Đức và Hồ Văn Cống (TP Thủ Dầu Một) bị ngập sâu do nằm gần kênh, suối. Có đoạn ngập đến 1m.

Nhiều ô tô, xe máy bị chết máy do đi qua khu vực trên. Có ô tô bồng bềnh trôi trên mặt nước.

Tại phường An Phú, TP Thuận An có một số nơi cũng bị ngập sâu như khu dân cư Việt Sing, ngã ba Thông Dụng. Do tan ca vào đúng lúc trời mưa lớn, nhiều công nhân phải dắt xe qua khu vực ngập.

Đường Nguyễn Tri Phương, một đoạn quốc lộ 1K (TP Dĩ An) cũng bị ngập khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển qua khu vực.

Đây không phải lần đầu những khu vực trên xảy ra ngập khi mưa lớn kéo dài. Người dân tại những địa điểm trên đã quen với tình trạng ngập sau cơn mưa nên nhiều hộ kinh doanh đã chủ động di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn khi mưa lớn xảy ra.