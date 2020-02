Mua bán trinh tiết học sinh ở Ba Vì: Nghi bác sĩ thú y xã “chỉ đạo“?

Chiều 24/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ hành vi xâm hại tình dục với một số trẻ em trên địa bàn. Đồng thời, hiện Công an huyện Ba Vì đang tiếp tục lấy lời khai các nạn nhân, đồng thời làm rõ mối liên hệ các đối tượng trong đường dây, ổ nhóm mua bán dâm liên quan đến trẻ em. Đã có ít nhất một đối tượng là cán bộ thú y bị cơ quan công an bắt giữ phục vụ công tác điều tra.

Đáng chú ý, hiện một số người liên quan đến đường dây này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Lãnh đạo công an huyện Ba Vì khẳng định, sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin về vụ việc khi hoàn tất quá trình điều tra.

Trong một diễn biến khác, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cũng đã vào cuộc, tiến hành xác minh và theo dõi chặt chẽ những tình tiết của vụ việc này.

Trước đó, một phóng sự được Trung tâm tin tức VTV24 phát đi cho thấy, nhiều em học sinh ở huyện Ba Vì, Hà Nội bị ép buộc bán trinh. Một số em sau lần đầu tiên bị lừa bán vào đường dây mại dâm sau đó tiếp tục bị các đối tượng đe dọa bằng cách gọi người đến đánh và yêu cầu đi bán dâm thêm một vài lần nữa. Nếu như không muốn đi, các em phải lôi kéo bạn của mình tham gia vào đường dây ấy. Bị dụ dỗ đi khách, chính các nạn nhân lại trở thành công cụ kiếm tiền cho những kẻ môi giới khi chúng ăn chặn gần hết số tiền 1,5 - 2 triệu đồng sau mỗi lần khách trả.

Vụ việc đặc biệt gây sốc khi các nạn nhân của đường dây này là các bé gái mới chỉ 14-15 tuổi. Đường dây mua bán trinh tiết chỉ bị vỡ lở khi chính thầy giáo bắt gặp 2 em học sinh lớp 9 Trường THCS Khánh Thượng được xe taxi đến đón gần trường. Sau khi tiến hành kiểm tra và lấy lời khai tại công an xã, bước đầu một số em nữ sinh liên quan đã khai nhận đi bán dâm theo dụ dỗ của những kẻ môi giới.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao giám đốc công an TP điều tra, báo cáo thành ủy, UBND TP trước ngày 30/1 và thông tin trả lời báo chí theo quy định.