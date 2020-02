Bi kịch gia đình ở Kiên Giang: Mẹ “dụ” các con đi trộm cắp

Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) cho biết đã có cáo trạng truy tố các bị can gồm: Lê Thị Mai (SN 1967, tạm trú tại xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), Phạm Văn Gấu (SN 1991, trú tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) cùng về tội trộm cắp tài sản, bị can Phạm Văn Beo (SN 1999, trú tại phường Thới Thuận) bị truy tối về tội tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, bị can Mai không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài cá nhân và tiền mua thuốc chữa bệnh đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của người khác bán lấy tiền.

Để thực hiện hành vi trộm cắp, Mai đã rủ rê, lôi kéo các con ruột của mình là Gấu, Beo và Tài cùng thực hiện. Từ ngày 07/9 đến 18/11/2019, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) và huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) để bán lấy tiền tiêu xài.

Trong đó, Tài là người trực tiếp thực hiện cả 4 vụ theo sự hướng dẫn của mẹ ruột. Đến ngày 19/11/2019, các đối tượng đã bị lực công an kiểm tra, bắt giữ.

Cũng theo cáo trạng, do Tài sinh ngày 24/8/2006 là người dưới 14 tuổi. Theo quy định, đối tượng này chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cơ quan điều tra không xử lý đối với Tài.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.