Vụ mua bán trinh tiết học sinh ở Ba Vì: Bắt một cán bộ thú y

Ngày 25/2, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra đường dây mua bán trinh tiết trẻ em ở địa phương này. Một lãnh đạo UBND huyện Ba Vì cho biết, cơ quan chức năng đã bắt một cán bộ thú y có liên quan đến vụ mua bán trinh này. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) Bà Đặng Kim Tuyến (Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì) cho biết, qua xác minh ban đầu cho thấy một số học sinh THCS và THPT dân tộc nội trú liên quan sự việc. Theo bà Tuyến, một số em có hoàn cảnh gia đình éo le, thiếu sự chăm sóc giáo dục của bố mẹ, lại ở vùng sâu, xa nên các em bị đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo. Giáo viên từng thấy hiện tượng học sinh lên taxi lạ ở gần trường. Sau đó, nhà trường đã báo cáo UBND xã, huyện để chỉ đạo điều tra. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) Trước đó, ngày 13/1, ông Nguyễn Trung Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì (Hà Nội) - cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp với Công an huyện Ba Vì tiến hành điều tra đường dây môi giới mại dâm với các nữ sinh cấp 2, học tại trường THCS Khánh Thượng. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) Dấu hiệu đầu tiên của vụ việc bắt đầu từ tháng 12/2019 vừa qua, sau khi Hiệu trưởng trường THCS Khánh Thượng phát hiện một số em học sinh nữ của trường có biểu hiện khác thường, nên đã gọi vào phòng làm việc để hỏi thông tin. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) Qua làm việc với các em thì phát hiện các em này có liên quan đến một đường dây môi giới mại dâm với một đối tượng ngoài địa phương. Sau đó trường THCS Khánh Thượng đã báo cáo vụ việc với chính quyền xã. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) Xác định đây là vụ việc vượt quá thẩm quyền của chính quyền xã, nên đơn vị này đã báo cáo UBND huyện Ba Vì, và sau đó UBND huyện đã có công văn gửi các đơn vị chức năng và Công an huyện Ba Vì để vào cuộc điều tra, làm rõ. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) Theo điều tra ban đầu, các đối tượng trong đường dây tìm kiếm các học sinh tại trường THCS Khánh Thượng, dụ dỗ các em đi làm thêm. Sau khi nhận lời, các nữ sinh sẽ bị chở đi xa, dụ vào nhà nghỉ và bị ép bán dâm. Mỗi lần bán dâm, đường dây nhận từ 5-10 triệu đồng nhưng các nạn nhân chỉ nhận được 500.000 đồng đến 2 triệu đồng, phần còn lại bị các "tú bà" ăn chặn. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) Theo Phó chủ tịch UBND xã Khánh Thượng, các nạn nhân chủ yếu là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc ít được gia đình quan tâm, bị các đối tượng xấu lợi dụng dụ dỗ vào đường dây môi giới mại dâm. Các cháu học ở trường THCS Khánh Thượng, nhưng khi các đối tượng thực hiện hành vi môi giới mại dâm thì đi đến một địa điểm khác. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) Ngày 12,13/1/2020, Kênh VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam đã phát phóng sự "Nghi vấn nhiều trẻ em bị ép vào đường dây mua bán trinh tại Hà Nội" và "Hé lộ chân tướng của những kẻ mua bán trinh tiết trẻ em ở Ba Vì, Hà Nội". (Ảnh cắt từ clip của VTV24) Theo các phóng sự này phản ánh, nhiều học sinh lớp 9 tại huyện Ba Vì bị ép vào đường dây mua bán trinh và bán dâm theo dụ dỗ của những kẻ môi giới. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) Nghi vấn đường dây mua bán trinh tiết trẻ em. (Nguồn: VTV)

