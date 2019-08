Monitor Nguyễn Bích Quy bị tạm giam: Tội có thể tại ngoại, lý do là gì?

(Kiến Thức) - Dư luận quan tâm, bà Monitor Nguyễn Bích Quy bị khởi tố về tội vô ý làm chết người theo khoản 1, điều 128, bộ Luật Hình sự thuộc loại tội phạm nghiêm trọng có thể cho tại ngoại nhưng vừa bị cơ quan CSĐT bắt tạm giam. Lý do việc bắt này là gì?

Liên quan việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy vừa bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy - nữ monitor đưa đón học sinh vụ Gateway về tội Vô ý làm chết người sau ít giờ khởi tố bị can, dư luận đặt câu hỏi, bà Quy bị khởi tố tội nghiêm trọng thuộc đối tượng có thể tại ngoại, lý do bắt tạm giam là gì?



Cụ thể, theo quy định tại điều 119, Bộ Luật Tố tụng Hình sự, cụ thể tại điều 1: Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng. Trong khi đó, cơ quan CSĐT Công an Quận Cầu Giấy đã quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy theo Khoản 1 Điều 128 Bộ Luật Hình sự.

Đáng chú ý, với tội vô ý làm chết người thuộc tội phạm nghiêm trọng. Đồng nghĩa với việc tội này có thể áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Bởi vậy, dư luận băn khoăn lý do cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy vừa bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho rằng, bà Nguyễn Bích Quy bị khởi tố theo Khoản 1 Điều 128 BLHS là thuộc tội phạm nghiêm trọng.

"Do là tội phạm nghiêm trọng, bị can có nơi cư trú rõ ràng nên có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam mà áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự", luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết.

Tuy nhiên, căn cứ Điều 119 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan điều tra bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy vì lý do bị can dù chỉ phạm tội nghiêm trọng nhưng có dấu hiệu cung cấp tài liệu sai sự thật như phản cung, tố cáo ép cung không đúng sự thật gây khó khăn cản trở hoạt động điều tra thì có thể bắt tạm giam bị can.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, tối ngày 27/8, Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) - ông Đinh Minh Tảo cho biết, cơ quan tố tụng đã thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy (nữ monitor đưa đón học sinh vụ Gateway) về tội Vô ý làm chết người.

Vào sáng cùng ngày, VKSND quận Cầu Giấy cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy là người đưa đón học sinh trường Gateway - về hành vi Vô ý làm chết người.

VKSND quận Cầu Giấy cho biết, Monitor Quy bị cáo buộc "vô ý không kiểm tra hết trong xe mà đã đóng cửa bỏ đi" dẫn tới việc bé Lê Hoàng Long (lớp 1 trường Gateway) bị bỏ quên trên chiếc Ford Transit biển số 29B-069.56 suốt 9 tiếng trong ngày 6/8. Theo kết quả giám định, bé chết vì bị "sốc nhiệt, suy hô hấp", không có nguyên nhân bệnh lý.

Đáng chú ý, trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Nguyễn Bích Quy đã có một số lần gặp gỡ với báo chí và có đơn trình bày diễn biến vụ việc gửi Văn phòng luật sư Thanh Sơn (Đoàn luật sư TP Hà Nội). Trong đó, bà Quy có những lời khai khác nhau và bà lý giải rằng, khi xảy ra sự việc tinh thần bà hoang mang, lo sợ nên không nhớ nhiều chi tiết, khai chưa chuẩn xác với cơ quan công an.

Mới đây, trong buổi gặp gỡ với báo chí tại Văn phòng luật sư Thành Sơn, bà Nguyễn Bích Quy bày tỏ muốn được công khai đối chất với lái xe Doãn Quý Phiến. Theo bà Quy, việc đối chất này nhằm làm sáng tỏ 3 vấn đề: Tại sao rèm xe buổi sáng 6/8 thì mở nhưng buổi chiều lại bị kéo lại và về chi tiết quả bóng bay trên xe; tại sao cháu Long buổi sáng mặc áo màu đỏ nhưng buổi chiều lại mặc áo màu trắng xám.