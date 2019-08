Mở rộng điều tra vụ án "giang hồ bao vây xe chở công an" ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an truy bắt các đối tượng có liên quan khác.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 13-8 cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 12-6 tại xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa), Công an TP Biên Hòa và các lực lượng liên quan đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Công an tỉnh này cho hay với kết quả điều tra đến ngày 12-8, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng quy định tại điểm c, khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự; quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can.

"Giang 36" được cho là cầm đầu đám đông xăm trổ bao vây xe chở các sĩ quan cảnh sát trên đường phố Biên Hoa sau xô xát trong cuộc nhậu tại nhà hàng. Các bị can gồm: Nguyễn Tấn Lương (SN 1982; hộ khẩu thường trú khu 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, chỗ ở tại khu phố 1, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa), Ngô Đình Giang (còn gọi "Giang 36"; SN 1986, hộ khẩu thường trú ở thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè TP HCM, chỗ ở tại phường Long Bình, TP Biên Hòa; có 1 tiền án về tội đánh bạc), Nguyễn Duy Kỷ (tức "Tuấn nhóc"; SN 1989, thường trú tại xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai; tạm trú tại phường An Bình, TP Biên Hòa, có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản), Mai Văn Căn (SN 1990, thường trú xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại xã Tam Phước, TP Biên Hòa). Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi có dấu hiệu trốn thuế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do Nguyễn Tấn Lương làm giám đốc và điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu tranh giành, lấn chiếm đất công, cưỡng đoạt tài sản (quyền sử dụng đất) của băng nhóm Ngô Đình Giang (Giang 36). Đám đông người xăm trổ bao vây xe chở cảnh sát ngày 12-6. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp VKSND TP Biên Hòa hoàn tất thủ tục điều tra, xử lý vụ án.



Ngoài ra, liên quan vụ việc ngày 7-8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với 1 cán bộ Cảnh sát 113 là thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, đề xuất xử lý theo đúng quy định.