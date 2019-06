Vụ giang hồ chặn xe chở công an: Sau Giang “36”, công an bắt thêm Tuấn “nhóc”

(Kiến Thức) - Sau khi bắt Giang “36”, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) vừa bắt thêm nghi can Tuấn “nhóc”. Trong khi đó nhiều đối tượng liên quan đã bỏ trốn.

Sáng 17/6, Công an TP. Biên Hòa cho biết, CQĐT đã bắt thêm Tuấn 'nhóc' (ngụ phường Long Bình, TP. Biên Hòa) để làm rõ việc bao vây, chặn xe công an gây tắc nghẽn giao thông.

Tuấn "nhóc" ở chợ Bò, phường Long Bình đã bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp Đây là nghi can thứ 2 bị bắt để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và các hoạt động phi pháp.

Tuấn "nhóc" có mối quan hệ khá mật thiết với "Giang 36" (đối tượng bị bắt trước đó) và làm ăn với các đối tượng giang hồ, đặc biệt là khu vực chợ Bò gần cổng 11 (phường Long Bình).

Trước đó, Công an TP. Biên Hòa cũng đã bắt khẩn cấp Ngô Văn Giang, tức "Giang 36", được cho là người huy động nhóm "xăm trổ" bao vây xe chở công an gây náo loạn ở TP Biên Hòa. Đối tượng Giang "36".

Ngô Văn Giang (ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Giang là một trong những đối tượng đã lôi kéo, huy động băng giang hồ bao vây xe chở công an do mâu thuẫn và xô xát sau cuộc nhậu tại nhà hàng Lam Viên ở xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.

Hiện trường vụ giang hồ bao vây xe công an gây náo loạn chiều 12/6 Sau khi biết Giang “36" bị bắt, nhiều đối tượng xăm trổ có liên quan vụ chặn xe chở công an gần nhà hàng Lam Viên đã tìm cách bỏ trốn. Những ngày qua, lực lượng công an đã dùng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt.

Từ lời khai "Giang 36" và kết hợp các tài liệu thu thập được, Công an Biên Hòa xác định thêm Tuấn "nhóc" là một trong những người xăm trổ đứng ra hô hào, chửi bới và chặn ô tô có mặt sĩ quan cấp tá của Công an Đồng Nai gồm trung tá Đinh Tú Anh (đội trưởng đội cảnh sát trật tự, Công an Đồng Nai) đang chở Đại tá về hưu Huỳnh Bảo Hùng và trung tá Nguyễn Quang Trường (đội phó đội Cảnh sát 113) cùng một người khiến xảy ra mâu thuẫn ở quán nhậu là Phạm Văn Hiền.

Tại đây, Tuấn "nhóc" cũng xuất hiện và đập vào ô tô yêu cầu mở cửa, "đòi xử" cả trung tá Đinh Tú Anh là người chở Hiền đi. Từ đây đã xảy ra vụ chặn xe trước cổng nhà hàng Lam Viên và cảnh sát được tăng cường đến để giải quyết...