Khởi tố bị can vụ lái xe bus gây tai nạn khiến cụ bà tử vong

Ngày 7/8/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với lái xe Trần Văn Binh (thôn Lý Nhân, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bức ảnh gia đình nạn nhân đưa ra cho rằng tài xế Binh vẫn lái xe bus tuyến khác dù đang bị điều tra.

Cơ quan tố tụng giao bị can cho chính quyền, Công an xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP Hà Nội quản lý và theo dõi bị can. Nếu chưa được sự đồng ý của chính quyền nơi bị can cư trú và chưa có giấy phép của Cơ quan điều tra đã ra Lệnh này, thì bị can không được đi khỏi nơi cư trú. Trường hợp bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Tố tụng Hình sự thì bị tạm giam.

Như Báo PLVN đã thông tin trước đó, vào khoảng 5h50’ ngày 21/3/2019, Trần Văn Binh (lái xe Công ty Xe điện Hà Nội) điều khiển xe bus 50 chỗ BKS 29B-167.55 đi hướng đường Nguyễn Chí Thanh – Khách sạn Bảo Sơn đâm trực diện vào cụ Lê Thị Vượng (SN 1938) đi xe đạp tập thể dục theo hướng Đê La Thành – Thành Công (quận Ba Đình, TP Hà Nội) gây chấn thương sọ não. Vụ tai nạn đã khiến cụ Vượng tử vong ngày 25/3/2019 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức.

Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng, sau khi xảy ra vụ tai nạn trên, lái xe Binh có dấu hiệu cố tình né trách nhiệm với gia đình nạn nhân.

“Thời gian qua, bản thân tôi và gia đình hết sức kiềm chế, tích cực cộng tác với Công an quận Ba Đình, VKSND quận Ba Đình để giải quyết vụ việc. Thế nhưng, lái xe Binh có dấu hiệu cố tình né trách nhiệm với gia đình tôi. Ba lần mẹ của lái xe này gặp gỡ gia đình chúng tôi là do phía gia đình tôi chủ động liên hệ yêu cầu.

Chưa kể, Công ty Xe điện Hà Nội là chủ sở hữu phương tiện vận tải, đồng thời là chủ sử dụng lao động trực tiếp lái xe gây tai nạn, do đó phải chịu trách nhiệm liên quan đến cái chết của mẹ tôi.

Tuy nhiên, sau hơn hai tháng từ khi mẹ tôi qua đời và tôi phải làm đơn tố cáo thì phía Công ty này mới cử người đại diện theo pháp luật đến gặp, trao đổi với gia đình tôi.