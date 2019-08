U60 hiếp dâm 2 chị em ruột: Người thân 2 gã hàng xóm nói gì?

Thời gian qua, người dân xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội xôn xao trước thông tin hai cháu P.T.N.Q. (SN 2003) và P.T.Tr. (SN 2005) tố bị hai người đàn ông hàng xóm có hành vi giao cấu, trong đó có một cháu đã có thai 5 tháng. Mới đây, phóng viên báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với gia đình của 2 đối tượng bị tố có hành vi giao cấu với hai bé gái trên.

Bà Phùng Thị L. (vợ của ông Đào Văn S.) tỏ ra bất ngờ trước thông tin chồng mình bị tố hiếp dâm 2 bé gái gần nhà. Chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin, bà Phùng Thị L. (vợ của ông Đào Văn S.) cho biết: “Tôi rất bất ngờ khi nghe tin gia đình ông Đ. tố cáo chồng tôi có hành vi giao cấu với con gái ông ấy. Bản thân tôi do ốm đau nên không làm được việc gì, cứ một thời gian là phải đến điều trị ở bệnh viện còn lại lúc nào tôi cũng có mặt ở nhà, trong thời gian này thì không thấy ông S. có biểu hiện gì cả.

Ngay cả chiều 7/8, ông ấy cũng không nói đến trụ sở công an để làm việc mà chỉ nói đi ra ngoài có việc, đến tối muộn gia đình biết đến thông tin trên. Hiện gia đình chỉ biết chờ đợi kết quả từ cơ quan điều tra rồi tính tiếp”.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Người Đưa Tin, gia đình ông Đào Văn S. thuộc diện hộ nghèo tại xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây) đã nhiều năm nay. Hai vợ chồng ông này có được 3 người con, trong đó người con trai út mắc bệnh, hai người còn lại đã lập gia đình nhưng điều kiện kinh tế không mấy dư giả.

Trong khi đó bà Phùng Thị L. mắc bệnh về xương khớp nên sức khỏe rất yếu, thường xuyên phải tới bệnh viện điều trị gần 16 năm nay nên kinh tế của gia đình chỉ phụ thuộc vào vài con bò mà ông S. chăn thả.

Căn nhà của ông Đào Văn S. tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội. Khi được hỏi về thông tin tác giả của thai nhi trong bụng cháu Q. là của ông S., gia đình cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được thông tin gì về kết quả xét nghiệm ADN. Còn trường hợp cái thai đúng là của ông S. thì gia đình chắc chắn sẽ có trách nhiệm rõ ràng.

Phóng viên báo Người Đưa Tin tiếp tục tìm đến gia đình ông Đào Văn Ch. (SN 1966) để tìm hiểu thêm một số thông tin liên quan. Tuy nhiên, phía gia đình ông Ch. từ chối trao đổi với lý do sự việc đang trong quá trình điều tra.

Trước đó, ngày 7/10, gia đình bà Hạ Thị T. đã làm đơn tố cáo ông Đào Văn S. (SN 1962) và Đào Văn Ch. (SN 1966) có hành vi giao cấu với cả 2 con gái ruột của mình, trong đó một nữ sinh đang mang thai được 5 tháng.

Trong đơn tố cáo gửi cơ quan công an, gia đình hai nữ sinh tố cáo hai ông S. và Ch. đã có hành vi xâm hại tình dục với con gái mình là Q. nhiều lần, nhưng chưa rõ cái thai là của ai.

Liên quan đến vụ việc, cô con con gái út là Tr. cũng kể cho gia đình biết từng bị ông Ch. xâm hại cách đây ít năm.

Trao đổi về vụ việc này, lãnh đạo công an xã đã xác nhận đơn vị có nhận được đơn trình báo của gia đình hai nữ sinh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã báo cáo Công an thị xã Sơn Tây tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Nữ sinh mang thai đã được cơ quan công an đưa đi giám định để làm rõ.