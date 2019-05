Triệt phá đường dây đánh bạc “khủng” 4000 tỷ, bắt 9 đối tượng

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây đánh bạc có quy mô lớn từ trước đến nay trên địa bàn TP Sầm Sơn, TP Thanh Hóa và Hà Nội lên tới gần 4.000 tỷ đồng.

Ngày 28/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài đổi thưởng trên mạng Inetrnet quy mô lớn lên đến 4000 tỷ đồng do Trần Quang Trường (SN 1989 ở phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa) cầm đầu.



Tính đến thời điểm hiện tại, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài đổi thưởng trên mạng Inetrnet.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Các đối tượng gồm Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1997; Phạm Thanh Hải, sinh năm 1992; Nguyễn Công Hùng, sinh năm 1995; Lê Văn Cường, sinh năm 1993; Hoàng Linh, sinh năm 1989; Lê Ngọc Phượng, sinh năm 1991 đều ở TP. Thanh Hóa; Lâm Đức Linh, sinh năm 1998; Nguyễn Quốc Lực, sinh năm 1998 đều ở huyện Vĩnh Lộc và Nguyễn Quán Tuấn, sinh năm 1991 ở huyện Thiệu Hóa.

Riêng đối tượng cầm đầu là Trần Quang Trường hiện đã bỏ trốn, phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh đã ra lệnh truy nã toàn quốc.

Khám xét tại 5 đại lý game trên địa bàn TP.Thanh Hoá, TP.Sầm Sơn và TP.Hà Nội, lực lượng công an đã thu giữ 7 máy tính bàn, 7 laptop; 34 điện thoại di động, 9 tập thẻ game phục vụ việc đánh bạc, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất, 1 xe ô tô, gần 500 triệu đồng tiền mặt, 2 modem wifi, khoảng 8.000 tập tài liệu thống kê tổng số tiền giao dịch đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đại lý game lên tới gần 4.000 tỷ đồng.

Hiện Công an Thanh Hóa cũng đã phong tỏa số tiền trên 6 tỷ đồng tại các ngân hàng là tang vật mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức game bài online đổi thưởng với quy mô lớn.

Các đối tượng cầm đầu đã lợi dụng mạng Inetrnet để tổ chức đánh bạc online thông qua ứng dụng game và xây dựng hệ thống đại lý cấp 1, cấp 2 để các con bạc có thể giao dịch mua, bán tiền game (bằng hình thức thanh toán trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng) và sử dụng tiền game để sát phạt nhau nhằm thu lời bất chính.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.