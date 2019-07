Mâu thuẫn khi rủ nữ nhân viên quán hát đi chơi, thanh niên bị đâm chết

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Trưởng - kẻ đã đâm chết một nam thanh niên do mâu thuẫn từ việc không cho nữ nhân viên quán hát đi chơi.

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Trưởng (44 tuổi, ở thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Trưởng là nghi phạm đã chém chết anh chém chết anh Nguyễn Xuân Sơn (30 tuổi, ở thôn An Cư, xã Nghĩa An, cùng huyện Ninh Giang) vào tối 27/7.



Thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Trưởng - là đối tượng dẫn dắt nhân viên nữ cho các quán karaoke, tẩm quất, massage trên địa bàn huyện Ninh Giang.

Tháng 6/2019, Trưởng thuê căn nhà cấp 4 của ông Nguyễn Văn Trinh (SN 1977 trú thôn Phú Đa, xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang) cho 6 nhân viên của Trưởng ăn nghỉ tại đây.

Trong số các nhân viên, có Hồ Thị Thanh Thảo, SN 1996, trú tại khu 2, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) có quan hệ yêu đương với anh Nguyễn Xuân Sơn (SN 1989, trú thôn An Cư, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Hải Dương).

Đối tượng Trưởng.

Khoảng 21h 30 ngày 27/7, sau khi phục vụ hát tại quán karaoke của anh Nguyễn Đăng Công (SN 1998) ở xã Nghĩa An (huyện Ninh Giang) xong, Thảo ra đến cửa quán để đi về thì gặp anh Sơn. Tại đây, anh Sơn nói chở Thảo về phòng trọ nhưng do thấy Sơn say rượu nên Thảo không đồng ý.

Sau đó, Thảo được Đào Minh Quân (SN 2001, trú thôn 5, xã Tân Hương) người làm thuê cho Trưởng chở Thảo về phòng trọ. Ngay lập tức, anh Nguyễn Xuân Sơn cùng Bùi Tuấn Thành (tức Cảnh, SN 1994, trú thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An) đi xe máy mang theo một con dao đi theo phía sau Thảo.

Tại phòng trọ lúc này có Tạ Hồng Phúc (SN 1995, trú tại xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Lê Ngọc Mỹ Quyên (SN 2001, trú xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (nhân viên) và Bùi Quang Dương (SN 1987, trú số 5B2 Bình Minh, khu 7, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương - là bạn của Phúc và Quyên). Khi về đến phòng trọ, Thảo gọi điện thoại cho Trưởng xin được đi chơi với Sơn nhưng Trưởng không đồng ý.

Lúc này, Bùi Quang Dương lấy một thanh đao từ trong phòng trọ đi ra, thấy vậy Sơn giằng và lấy thanh đao, chém Dương nhưng không trúng. Ngay tức khắc, Dương bỏ chạy, nấp vào trong phòng trọ. Còn Sơn được Thảo và một số người can ngăn nên cùng Thành rời khỏi phòng trọ đi về khu vực cầu Ràm.

Tại đây, Sơn và Thành gặp Bùi Hữu Ngọc (SN 1993, trú xã Văn Giang, huyện Ninh Giang); Trần Văn Hậu (SN 1992); Phạm Nghĩa Quang (SN 1992), đều trú tại xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang. Sơn kể cho mọi người biết sự việc xảy ra trước đó, sau đó các đối tượng rủ nhau đi về phòng trọ của Thảo để trả thù.

Khi đến phòng trọ phát hiện có nhiều nam thanh niên đứng ở trước cửa nên Sơn bảo Thành về lấy tuýp sắt để đánh nhau.

Khoảng 20 phút, Trưởng và Hà Duy Nhất (SN 1989 trú thôn An Cư, xã Nghĩa An) - người quản lý số nhân viên mà Trưởng thuê về phòng trọ.

Sau đó, nhóm của Sơn và Hậu chửi nhau với Trưởng rồi xảy ra xung đột và hai người lao vào đánh nhau khiến Trưởng phải bỏ chạy vào phía trong phòng ngủ của nhà trọ.

Sơn tiếp tục dùng dao đuổi theo chém trúng vào cổ tay Nhất, Hậu cũng lao vào đánh Nhất. Thấy vậy, Trưởng lấy đao dài khoảng 1,5m ở trong phòng ngủ, đi ra chỗ Sơn, bất ngờ chém một nhát ngang ngực, Sơn bỏ chạy ra cửa thì nằm gục tại trước cửa phòng trọ.

Lúc này, Thành đến trước cửa phòng trọ mang theo một bao tải đựng 4 túy sắt đến nơi thì phát hiện Sơn nằm trước cửa phòng trọ nên Thành cầm 2 Tuýp sắt, Nguyễn Ngọc Anh, SN 1989, trú xã Nghĩa An cầm 2 tuýp sắt ném về phía phòng trọ của Trưởng.

Sau đó, Sơn được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Ninh Giang nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Chiều 28/7, Trưởng đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện Cơ quan CSĐT công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.