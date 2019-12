Mạo Phó cục trưởng Công an lừa thăm “anh em” cấp huyện thế nào?

(Kiến Thức) - Hà mặc quân phục công an mang quân hàm đại tá mạo Phó cục trưởng công an lừa thăm "anh em" cấp huyện ở Hậu Giang bị phát hiện và bắt giữ.

Diệp Ngọc Hà (46 tuổi, trú tại quận 7, TP HCM) đề điều tra làm rõ về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”. Thẻ công an giả Điệp Ngọc Hà. (Ảnh: Plo) Ngày 23/12, công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với(46 tuổi, trú tại quận 7, TP HCM) đề điều tra làm rõ về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”.

Theo đó, khoảng 20h tối 19/12, Diệp Ngọc Hà mặc quân phục công an, mang quân hàm đại tá, bảng tên ghi chức vụ Phó cục trưởng (ông Hà giới thiệu là Phó cục trưởng Cục Cơ yếu - Bộ Công an) đang trên đường đi công tác, tiện thể ghé công an huyện Châu Thành A thăm anh em.

Tuy nhiên, qua giao tiếp thấy Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn không phải là công an nên Ban chỉ huy công an huyện Châu Thành A đã báo cáo sự việc lên công an tỉnh Hậu Giang.

Sau đó, Đại tá Phan Hoàng Lắm - Giám đốc công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo công an huyện Châu Thành A liên hệ với Văn phòng Bộ Công an và Cục Cơ yếu Bộ Công an để xác định nhân thân của Hà.

Qua xác minh cho thấy Hà không phải là người trong lực lượng CAND, công an huyện đã mời Hà ở lại làm việc. Tại đây, Hà thừa nhận mình không phải là công an.

Ngoài ra, Hà khai nhận thẻ Đảng, giấy chứng minh CAND ghi tên Diệp Ngọc Hà do mua từ một đối tượng không quen biết thông qua mạng xã hội.

Hiện, vụ việc Diệp Ngọc Hà giả công an đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử ý theo quy định của pháp luật.