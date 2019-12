Mãnh khoé lừa đảo bạc tỷ của nữ đội trưởng truy nã tội phạm CA Pleiku

(Kiến Thức) - Nữ trung tá công an ở TP Pleiku (Gia Lai) nhận có mối quan hệ và và khẳng định mình sẽ giúp đỡ vào biên chế, các ngành công an cho nhiều người để chiếm đoạt tiền tỷ.

Mới đây, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phước (SN 1965, nguyên là trung tá, Đội trưởng Đội Kỹ thuật Hình sự và Truy nã tội phạm Công an TP Pleiku, nghỉ hưu theo chế độ năm 2017) 14 năm tù giam và Trần Văn Nhâm (SN 1974, nguyên cán bộ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, thôi việc năm 2017) 13 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cả hai phải liên đới bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Theo bản cáo trạng, từ năm 2015 đến 2017, 2 người này tự giới thiệu mình có mối quan hệ với những người có chức vụ, quyền hạn ở Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng)… và có khả năng lo xét tuyển biên chế công chức, viên chức vào cơ quan nhà nước; tuyển sinh, tuyển dụng vào ngành công an, quân đội, xin giảm tiền thuế sử dụng đất… Từ đó, 2 đối tượng này đã nhận 2,76 tỉ đồng của nhiều người.

Tháng 5/2016, ông Tống Nguyên Sâm (trú tỉnh Hà Tĩnh) có con trai là T.N.M đang là chiến sĩ nghĩa vụ có thời hạn trong Công an tỉnh Gia Lai nên đã chủ động giới thiệu với ông Sâm mình có khả năng xin 1 suất đi học cử tuyển tại các trường Công an nhân dân với chi phí là 500 triệu đồng, nếu không xin được sẽ hoàn lại tiền.