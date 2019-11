Mánh khoé bán hoá đơn trục lợi của nữ giám đốc 11 cty ma ở Lâm Đồng

Trong số 5 người bị khởi tố liên quan đến đường dây trên, có Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1978, trú tại phường 1, TP Bảo Lộc,tỉnh Lâm Đồng) là nữ giám đốc điều hành và sở hữu đến 11 "công ty ma".

Qua điều tra, từ năm 2014 đến 2017, Nguyễn Thị Thúy Hằng đã dùng CMND của người thân hoặc từ nhiều nguồn khác rồi thuê Trần Thị Thanh Nga (SN 1984, trú tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) làm thủ tục đăng ký thành lập hàng loạt công ty như: Sao Băng, Minh Tiến, Trí Nguyên Phát, Phú Phong, Hằng Gia Phát, Thiên Thạch Phát… chỉ với mục đích để mua bán hóa đơn.

Ngoài ra, đối tượng Trần Thị Thanh Nga cũng tự thành lập 5 công ty khác là Nguyễn Văn, Cường An Phát, Đình Gia Phát, Văn Minh và Phong Nhuận Phát cũng nhằm mục đích mua bán hóa đơn.

Theo đó, tất cả những công ty trên đều không có kho bãi, hàng hóa hay bất cứ hoạt động kinh doanh buôn bán gì. Bảng hiệu, trụ sở của những công ty này được Hằng đặt nhờ tại nhà những người quen, đứng tên giám đốc là người thân, thậm chí là người làm thuê cho Hằng.

Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với 27 doanh nghiệp (gồm 11 doanh nghiệp mua hóa đơn của Nga, 16 doanh nghiệp mua hóa đơn của Hằng), xác định số tiền trên hóa đơn mà Nga và Hằng xuất bán cho các doanh nghiệp hơn 14 tỉ đồng, qua đó thu lợi từ 1% đến 3% trên giá trị hóa đơn. Các doanh nghiệp mua hóa đơn bất hợp pháp phần lớn đều kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Hiện, vụ việc nữ giám đốc điều hành và sở hữu 11 "công ty ma" đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong thời gia này, ngày 7/11, đại diện phòng cảnh sát Kinh tế, công an TP Hải Phòng trả lời báo Lao Động cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

Đối tượng được xác định là Vũ Trần Hùng (SN 1958, trú tại thôn Đình Ngọ xã Hồng Phong, huyện An Dương) có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Qua điều tra, từ năm 2010, Vũ Trần Hùng đã thành lập Công ty TNHH xây dựng, thương mại Hoàng Thanh (trụ sở tại thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong) và thuê Vũ Văn Thơi (SN 1985, trú tại thôn Hà Đỗ, xã Hồng Phong) làm Giám đốc.

Tiếp đó vào năm 2017, Hùng thành lập Công ty TNHH thương mại, đầu tư, xây dụng, vận tải Nam Anh (trụ sở tại số 115A/126 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) và thuê Vũ Thị Nhẫn (SN 1983, ở tại địa chỉ trên) làm Giám đốc.

Hiện tại, 2 công ty đang hoạt động và Hùng thuê Lưu Thị Phượng (SN 1981, ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương) làm kế toán, thực hiện việc viết nội dung trên hóa đơn, chuyển tiền ngân hàng và báo cáo thuế cho các công ty này.

Qua điều tra, ngày 29/10/2019, Ban chuyên án phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an TP và công an huyện An Dương bắt quả tang Vũ Trần Hùng đang thục hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng tại một quán cà phê trên đường 208 (thị trấn An Dương, huyện An Dương).

Tại cơ quan công an, đối tượng Vũ Trần Hùng khai nhận đã chỉ đạo Lưu Thị Phượng viết nội dung 2 hóa đơn GTGT trên. Sau đó, Hùng ký tại phần thủ trưởng đơn vị để bán cho một người tên là Kim (chưa xác định lai lịch).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Trần Hùng, lực lượng điều tra thu giữ 4 bộ dấu của Công ty Hoàng Thanh, Công ty Nam Anh, Công ty Trường Thành và Công ty Hùng Vũ, 2 ổ cứng máy tính, 27 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngoài ra, Hùng còn giao nộp 91 quyển hóa đơn đã sử dụng và 66 quyển hóa đơn chưa sử dụng khác của các công ty trên.

Sau đó, Ban chuyên án khám xét khẩn cấp và thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Thị Phượng. Tại đây, công an thu giữ 1 ổ cứng máy tính, 6 quyển hóa đơn GTGT cùng một số chứng từ, hợp đồng kinh tế có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Cơ quan công an cũng làm rõ, từ năm 2012 đến nay Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty gồm: Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Thành, Hùng Vũ, Nhân Chính, Đức Chang và Kim Ngân với tổng giá trị mua bán hóa đơn lên tới hơn 2.200 tỷ đồng.