Những "cái bẫy" giữa đường Hà Nội trực chờ đoạt mạng người tham gia giao thông

Theo quan sát của PV Kiến Thức, trên một số tuyến đường gồm: Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Quốc Việt hầu hết các tuyến phố đều có tình trạng các nắp cống, bể phốt, bể cáp nhô lên cao hơn so với mặt đường. Ngoài ra, có những nắp cống lại lún sâu xuống 7 - 8cm so với mặt đường.

Nắp cống lún sâu xuống gần 10cm (ảnh chụp tại đường Hồ Tùng Mậu) không khác nào "cái bẫy" trực chờ đoạt mạng người tham gia giao thông.Những hình ảnh nguy hiểm thế này có thể gặp ở rất nhiều con đường của Hà Nội.Các phương tiên lưu thông có thể gặp tai nạn khi đi vào những vị trí như "cãi bẫy" thế này. Nắp cống bị hư hại nặng tại đường Hồ Tùng Mậu. Hầu hết người tham gia giao thông phải lách, tránh những "cái bẫy" giữa đường thế này để tránh nguy hiểm cho bản thân. Trước đó, trên đường Cổ Linh (quận Long Biên, Hà Nội) có một chiếc ô tô 4 chỗ bị sập gầm, bung sườn trái xe do vấp phải nắp cống nhô lên khỏi mặt đường.

Nhiều xe tải qua lại nhiều trên đường Hoàng Quốc Việt ngày càng sụt lún, hư hỏng nặng. Nắp cống gây khó khăn cho việc di chuyển, các phương tiện đi qua phải né sang bên tránh hư hỏng phương tiện (Ảnh chụp trên đường Hồ Tùng Mậu). Không ít trường hợp người tham gia giao thông gặp tai nạn vì những "cái bẫy" giữa đường thế này. Những "cái bẫy" này vừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, vừa mất mỹ quan đô thị. Tình trạng nắp cống bị mất cũng thi thoảng xảy ra. Đường giữa thủ đô nhưng nhìn chẳng khác nào đường làng bởi những "cái bẫy" làm xấu đi hình ảnh con đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

