Lý giải không ngờ của thanh niên chở nhiều dao tự chế

Phan Thành Đ. (áo đỏ) và số hung khí bị cảnh sát thu giữ trên ôtô.

Ngày 12/4, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM vẫn đang làm việc với Phan Thành Đ. (quê tỉnh Nghệ An) về sốĐ. chở trên ôtô biển kiểm soát 51A- 666... do Đ. điều khiển.