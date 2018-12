Chân dung kẻ cầm đầu băng nhóm “xã hội đen” dọa cả công an

Theo báo Tổ Quốc: Ngày 29.12, Công an TP.Vinh (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Vương (biệt danh Vương Phúc; SN 1987, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để tiếp tục lấy lời khai điều tra làm rõ về việc đòi nợ thuê, ném chất bẩn, chất độc vào nhà người dân.

Vương có 3 tiền án, tiền sự, nhiều năm nay đã quy tụ hàng chục đàn em dưới trướng. Nhóm này thường xuyên dụ dỗ những người không có nghề nghiệp ổn định, ăn chơi, lêu lổng trong xã đánh bạc rồi sau đó ép ký giấy vay nợ với số tiền lớn.

Chúng hoạt động liều lĩnh, manh động, trang bị cả súng, dao, kiếm, khi con nợ không trả thì gây áp lực, đe dọa, ném chất bẩn vào trong nhà, khủng bố tinh thần.

Chỉ riêng trên địa bàn xã Hưng Tây có ít nhất 15 trường hợp bị băng nhóm của Vương bắt viết giấy ghi nợ số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Trong đó, có 8 trường hợp phải bỏ trốn khỏi quê hương vì sợ nhóm này đánh đập, trả thù.

Vương cùng 3 đàn em bị tạm giữ hình sự. Nguồn: VOV.

Như trường hợp anh Nguyễn Lê M (36 tuổi), đã phải cùng vợ bỏ xứ để trốn tránh sự truy lùng của nhóm chuyên cho vay nặng lãi. Vì vậy, bố anh M phải cắt đất bán cho nhóm này.

Hay trường hợp anh Nguyễn Văn Luyến (trú TP.Vinh), chỉ trong vòng 2 tháng, nhóm của Vương đã 5 lần ném chất bẩn trộn luyn, thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột vào nhà để ép trả nợ thay người thân.

Vương có thái độ coi thường pháp luật, tàng trữ vũ khí (như súng, đao, kiếm, búa...) trên xe ôtô, thường xuyên cùng với các đàn em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Thậm chí, Vương cùng đàn em còn nhiều lần đe dọa chặt tay, chân của Trưởng và Phó trưởng Công an xã này.

Vào ngày 22/10/2016, Công an xã Hưng Tây ngăn chặn 2 đàn em thân tín của Vương đang trên đường chuẩn bị đi đánh nhau. Công an thu giữ 4 con dao tự chế, đưa cả 2 thanh niên này về trụ sở UBND xã Hưng Tây để làm việc.

Nghe tin đàn em bị giữ, Vương lập tức đến trụ sở chính quyền lăng mạ, chửi bới công an xã. Anh ta thậm chí chỉ tay vào mặt Trưởng Công an xã đe dọa "công an xã mà bước ra khỏi cổng ủy ban hoặc đặt chân đến phường Hưng Đông sẽ bị bắn".

Có lần, nhóm của Vương còn lên kế doạch dụ Phó Công an xã Hưng Tây qua Hà Tĩnh được cho là với ý định đánh "dằn mặt". Tuy nhiên, vị Phó công an sau đó đã kịp thời gọi điện cho cấp trên đến can thiệp nên không để lại hậu quả.

Theo VOV: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân, cơ quan điều tra Công an TP.Vinh nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn khi các đối tượng thường hành động vào đêm khuya, lúc vắng người, bịt kín mặt mũi, che biển số xe... Những thông tin về nhóm đối tượng này rất mơ hồ. Sau thời gian điều tra theo dõi, các trinh sát đã xác định được nhóm này do Nguyễn Văn Vương cầm đầu.

Ngày 25/12, nhóm của Vương đã bị bắt giữ khi đang “thác loạn” trong một khách sạn trên địa bàn TP.Vinh. Hiện Công an TP.Vinh đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Vương (SN 1987), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1997), Hoàng Tuấn Dũng (SN 1994), cùng trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên và Nguyễn Văn Thắng (SN 1992, trú xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) để tiếp tục điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng .

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.