Xót xa cảnh nông dân bỏ cả xe tải dứa vì Trung Quốc ngừng thu mua

Những năm gần đây, dứa được trồng nhiều ở Mường Khương, Lào Cai và chủ yếu xuất sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Do chưa phải mặt hàng xuất chính ngạch vào Trung Quốc nên vừa qua, do chính sách siết chặt nhập tiểu ngạch của thị trường này nên dứa không xuất đi được. Những năm gần đây, nhiều người dân xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai sống nhờ vào việc trồng dứa xuất sang Trung Quốc. Năm nay dứa được mùa nhưng mấy qua do bên nước bạn cấm nhập 3 ngày nên dứa thu hoạch không tiêu thụ được chất đống khắp vườn. Dứa ở Bản Lầu chủ yếu xuất theo đường tiểu ngạch, khá thuận tiện do Bản Lầu chỉ cách đất Trung Quốc một con suối nhỏ. Dứa thu hoạch xong để vài ba ngày là hỏng không đủ tiêu chuẩn xuất. Dứa đổ đống ở bãi chăn thả gia súc. Người phụ nữ Mông này trong khi chăn đàn trâu tranh thủ nhặt dứa ăn. Bà còn ném cho trâu ăn. Trâu cũng khá khoái khẩu những trái dứa chín ngọt. Một chủ buôn phải thuê người đổ bỏ dứa với giá 1,5 triệu đồng mỗi xe tải với 10 tấn dứa. Chủ buôn không muốn công khai danh tính cho biết trong ngày 10/3/2019 ông phải thuê người đổ bỏ 4 xe tải dứa như thế này. Cũng như những người dân trồng dứa ở Bản Lầu, chị Phạm Thị Thúy phải tự mang dứa ra quốc lộ bán với giá 3.000 đồng/kg.

