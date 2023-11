Lý do Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam xin thôi chức vụ?

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã thống nhất chủ trương cho thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam đối với ông Dương Ngọc Vinh.



Sau đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đã có văn bản thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ liên quan đến nhân sự lãnh đạo Sở Y tế tỉnh.

Trụ sở Sở Y tế Quảng Nam

Theo đó, sau khi xét đề nghị của Ban Cán sự Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Nam và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong phiên họp ngày 14/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cho thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam đối với ông Dương Ngọc Vinh.

Theo tìm hiểu, trước đó, ông Dương Ngọc Vinh đã có đơn bày tỏ nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam.

Trao đổi với báo chí, ông Vinh cho biết, bản thân ông đã xin thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cách đây khoảng một tháng. Lý do và nguyện vọng của ông Vinh khi xin thôi giữ chức vụ trên là do Bệnh viện Mắt Quảng Nam đang thiếu nhân lực để phát triển. Bản thân ông Vinh là người được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này. Do đó ông Vinh muốn chuyển về bệnh viện mắt làm công tác điều trị và làm việc theo sở trường sẽ làm tốt hơn.

Trong đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế, ông Vinh bày tỏ nguyện vọng muốn quay trở lại làm Giám đốc Bệnh viện Mắt Quảng Nam.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định bổ nhiệm ông Dương Ngọc Vinh, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Quảng Nam giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, kể từ ngày 1/9/2021. Sau 2 năm được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, ông Dương Ngọc Vinh có nguyện vọng xin thôi chức.

