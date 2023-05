Lý do bất ngờ doanh nghiệp bỏ 20 tỷ để “điều chuyển” ông Đinh Văn Nơi

Sáng 8/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo liên quan vụ án "chi 20 tỷ đồng điều chuyển Giám đốc Công an An Giang" khi đó là ông Đinh Văn Nơi.



Bị cáo Trần Trí Mãnh (43 tuổi, trú tại tỉnh An Giang) bị truy tố về tội đưa hối lộ. Bị cáo Vũ Văn Quý (30 tuổi, TP HCM) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Các bị cáo Ngô Văn Trọng (48 tuổi, Đà Nẵng), Đào Ngọc Cảnh (SN 1947) và Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, Hà Nội) cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên xét xử, bị cáo Trần Trí Mãnh khai nhận trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19, việc kinh doanh gặp khó khăn. Bản thân làm ăn hợp pháp (dù trước đó Mãnh đã bị TAND tỉnh An Giang phạt 8 năm tù về “Tội sản xuất, buôn bán hàng giả”).

Bị cáo Mãnh khai tại tòa.

Mãnh nói ban đầu chỉ muốn làm quen với ông giám đốc công an tỉnh (ông Đinh Văn Nơi – PV). “Bị cáo có nhiều mối quan hệ làm ăn, nếu làm quen được với giám đốc công an tỉnh thì uy tín của mình sẽ tăng lên và thu hút được nhiều mối làm ăn hơn”, bị cáo Mãnh khai tại tòa.

Theo lời khai của Mãnh, do quen bị cáo Đào Ngọc Cảnh (76 tuổi, ở TP Đà Nẵng) vào dịp Vía Bà Chúa xứ. “Khi đó, bị cáo Cảnh nói không quen nên đề nghị thay đổi giám đốc công an mới cho dễ hơn. Việc này sẽ làm tăng uy tín cho bị cáo. Từ đó, bị cáo chấp nhận chi tiền cho việc điều chuyển”, bị cáo Mãnh khai.

Bị cáo Cảnh sau đó có mượn 50 triệu đồng, nói đây là chi phí để thay đổi giám đốc công an tỉnh. Cảnh nói sẽ kết nối cho Mãnh, nhưng không biết sẽ gặp ai, làm gì.

Ngày 17/1/2021, bị cáo Cảnh có nói xuống với những người quen để gặp mặt. Hôm sau, bị cáo Mãnh gặp mặt Ngô Văn Trọng (50 tuổi, ở TP Đà Nẵng) và Hoàng Thị Tâm (47 tuổi, ở TP Hà Nội). Các đối tượng thỏa thuận điều chuyển công tác giám đốc công an tỉnh với chi phí là 20 tỷ đồng. Mãnh đồng ý. Ngô Văn Trọng yêu cầu đưa trước là 10 tỷ đồng, Mãnh đã chuyển số tiền này.

Theo lời khai của Mãnh, ban đầu bị cáo định chuyển cho Cảnh, nhưng người này không đồng ý và chuyển cho Tâm. Sau khi chuyển tiền, nhóm của Ngô Văn Trọng, Tâm và bị cáo Vũ Văn Quý (32 tuổi, ở TP HCM) cho biết sự việc bị công an phát hiện, nên cần trích lại một phần để lo lót.

“Bị cáo cho Trọng số tiền 300 triệu đồng với mong muốn nhận lại số tiền đã chuyển khoản trước đó. Vụ việc chưa gì đã bị phát hiện, bị cáo nghĩ lừa gạt, nên đòi lại tiền đã chuyển”, Mãnh khai và cho biết, bị cáo đã nhận lại 7,7 tỷ đồng.

Theo lời khai của bị cáo Cảnh, Mãnh có nhờ bị cáo kết nối làm quen với giám đốc công an tỉnh. Do không thực hiện được nên Cảnh gợi ý Mãnh chạy điều chuyển giám đốc công an tỉnh. “Bị cáo có nói với Mãnh là mình không có khả năng chạy điều chuyển, vì điều chuyển cán bộ phải làm theo quy trình rất nghiêm ngặt. Lúc đó, Mãnh nói có quen ai thì giới thiệu giúp...” bị cáo Cảnh khai tại tòa.

Cảnh sau đó giới thiệu Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm cho Mãnh. Theo bị cáo này, việc giới thiệu Trọng cho Mãnh là do Trọng từng nói có nhiều mối quan hệ. “Bản thân bị cáo cũng không tin Trọng có khả năng chạy điều chuyển giám đốc công an tỉnh, nên đã cảnh báo Mãnh phải tìm hiểu kỹ để tránh bị lừa”, bị cáo Cảnh khai.

Theo cáo trạng, Trần Trí Mãnh là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh (địa chỉ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), chuyên kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại.

Do lo sợ việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm của Giám đốc Công an tỉnh An Giang lúc bấy giờ là Đại tá Đinh Văn Nơi (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) mới nhận nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình nên Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác.

Để thực hiện ý định này, khoảng tháng 12/2020, Mãnh gặp Cảnh là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động, điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Cảnh không thực hiện được nên nhờ Trọng, rồi Trọng nhờ Tâm với giá 13 tỷ đồng. Trong đó, Tâm sẽ dùng 10,5 tỷ đồng để thực hiện phi vụ, cả hai hưởng lợi 2,5 tỷ đồng, còn 7 tỷ đồng dự tính sẽ cho Cảnh (nhưng chưa trao đổi với Cảnh).

Mặc dù Cảnh biết rõ nhóm của Trọng không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ nhưng không ngăn cản mà còn tạo điều kiện, sắp xếp thời gian để nhóm Trọng gặp Mãnh thỏa thuận điều chuyển cán bộ theo yêu cầu của Mãnh.

Do Trọng và Tâm không thực hiện được nên tiếp tục nhờ Quý. Quý không có khả năng nhưng vẫn nhận lời, yêu cầu chuyển trước 5 tỷ đồng làm tin. Sau khi nhận tiền, Quý cho Tâm biết không thể thực hiện được nhưng muốn lấy lại 5 tỷ đồng Tâm phải cho Quý một số tiền. Sau đó Trọng, Quý, Tâm đã bàn bạc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Mãnh.

Biết rõ không thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ nhưng Quý, Trọng, Tâm vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng với cán bộ cấp cao Trung ương, có thể điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng.

Ngày 17/1/2021, Cảnh, Trọng và Tâm đến thành phố Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng và Tâm yêu cầu Mãnh chuyển trước 10 tỷ đồng, sau khi hoàn thành chuyển tiếp 10 tỷ đồng còn lại.

Đến ngày 20/1/2021, Mãnh cùng Trọng đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Phòng giao dịch Châu Đốc để chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của Tâm. Sau khi nhận được tiền, Tâm báo cho Quý biết.

Lúc này, Quý đang trên đường đến thành phố Châu Đốc gặp Trọng, Tâm và thấy công ty của Mãnh có một xe ô tô biển số xanh nên nghi sự việc bị phát hiện. Trọng, Quý bàn bạc nói dối Mãnh là sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện, yêu cầu Mãnh chịu tốn khoản tiền 4 - 5 tỷ đồng, là chi phí của nhóm Trọng đi lại và lo lót cho Công an.

Qua thương lượng, nhóm bị cáo đồng ý trả lại Mãnh 7,7 tỷ đồng. Trong đó, Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng. Còn lại 2,3 tỷ đồng, Quý hưởng 2,1 tỷ đồng, Tâm và Trọng mỗi người hưởng 100 triệu đồng. Để giấu số tiền chiếm đoạt được, Quý đã nhờ người khác mở tài khoản để chuyển 2,1 tỷ đồng vào.

Đến ngày 2/3/2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và các đồng phạm. Ngày 9/3/2021, Quý, Trọng, Tâm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đầu thú; sau đó, lần lượt các ngày 18/3/2021 và 16/3/2022, Quý, Trọng, Tâm, Mãnh, Cảnh bị khởi tố điều tra.

Ngày 4/11/2022, Trần Trí Mãnh bị Toà án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù; Hồng Mỹ Thi (vợ Mãnh) 7 năm tù; Nguyễn Văn Có 2 năm tù; Trần Kỳ Nam 1 năm 6 tháng tù và Chu Đình Thiện Trí 2 năm tù cùng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Phiên tòa xét xử các bị cáo diễn ra từ ngày 8/5 đến 10/5.

