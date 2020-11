Lùm xùm liên quan Kim oanh Group: Bao giờ mới kết thúc?

Những “lùm xùm” liên quan Kim Oanh Group

Theo Vnmedia, tại dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thuận Lợi (Công ty Thuận Lợi) và Công ty địa ốc Kim Oanh (đều là thành viên của Kim Oanh Group) ngang nhiên phân lô bán nền trên phần diện tích đất công tại dự án này.

Trước vấn đề này, UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn đề nghị chủ đầu tư ngưng tất cả các hoạt động, đồng thời lập biên bản xử lý vi phạm. Cụ thể, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Văn bản số 3635/UBND-KTN nhằm xử lý những sai phạm liên quan đến việc Cty Thuận Lợi bán phần “đất công” hơn 7.500m2 tại Khu dân cư Mỹ Phước 4.

Cũng tại Văn bản số 3635/UBND-KTN, UBND tỉnh Bình Dương thống nhất thu hồi Văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc xử lý kiến nghị liên quan đến giao đất công ích tại Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương tại Văn bản số 3657/STNMT-CCQLĐĐ ngày 24/7/2019.

Tại Dự án Khu dân cư Hòa Lân do Công ty TNHH - SXTM Thiên Phú (Cty Thiên Phú) làm chủ đầu tư có tổng diện tích 490.765 m2 (218.964,7 m2 đất nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, và 246.853,1 m2 đất nhà nước giao không thu tiền tiền sử dụng đất). Công ty Thiên Phú thế chấp dự án này tại Ngân hàng Nông nghiệp, Chi nhánh Chợ Lớn (ngân hàng) để thực hiện gói vay 1.100 tỷ đồng.

Vào ngày 17/4/2015 phía ngân hàng và Công ty Thiên Phú ký biên bản thỏa thuận về xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Theo đó, bên ngân hàng được quyền xử lý phát mãi tài sản mà Công ty Thiên Phú đang thế chấp, thông qua tổ chức bán đấu giá để thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Quá trình bán đấu giá đã định giá luôn cả phần đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất (246.853,1 m2) và phần đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất (243.912 m2), thành tiền là 1.467.700.000.000 đồng. Trước vấn đề này, rất nhiều ý kiến cho rằng. việc mang đất Nhà nước giao không thu tiền tính thành giá để đem bán đấu giá vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai và vi phạm điều cấm trong Bộ Luật dân sự.

Tỉnh Bình Dương đang quyết liệt xử lý những sai phạm liên quan đến việc giao 43ha đất tại Khu đô thị Tân Phú

Lùm xùm chưa có hồi kết, ai chịu thiệt hại?

Tổng công ty Bình Dương là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương, được giao hơn 43 ha đất công để xây dựng khu đô thị Tân Phú trong tổng thể Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương rộng hơn 567 ha. Bằng các “thủ thuật” khác nhau, khu đất đắc địa bậc nhất ở thành phố Thủ Dầu Một đã lọt vào tay tư nhân với giá rẻ.

Theo thông tin trước đó, Tổng công ty Bình Dương bắt đầu chuỗi lòng vòng khi ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc thành lập liên doanh là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) để đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án trên khu đất 43 ha này.

Trong đó, Tổng công ty Bình Dương góp 60 tỷ đồng, chiếm 30% vốn điều lệ và Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc góp 140 tỷ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ.

Sau đó, lãnh đạo Tổng công ty Bình Dương chuyển nhượng 43ha đất của dự án này cho Cty Tân Phú với giá chuyển nhượng chỉ hơn 250,1 tỷ đồng, tương đương với giá hơn 581.653 đồng/m2. Việc chuyển nhượng này không thông qua một cơ quan định giá hay tổ chức đấu giá nào, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Sau khi chuyển nhượng 43 ha đất công từ một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang một công ty liên doanh chỉ có 30% vốn Nhà nước, “liên minh” này tiếp tục dùng những “chiêu trò” để hoàn tất việc thâu tóm đất công.

Ngày 13/3/2017, lấy lý do cần tập trung nguồn vốn cho nhiều dự án lớn khác, Tổng công ty Bình Dương có công văn số 39/TCTY gửi Tỉnh ủy Bình Dương xin chuyển nhượng toàn bộ 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú.

Ngày 2/8/2017, Tổng công ty Bình Dương ký hợp đồng chuyển nhượng 30% giá trị vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc với giá hơn 161,1 tỷ đồng. Đến đây, toàn bộ 43 ha đất công đã thành tài sản của công ty tư nhân.

Đáng chú ý, ngay sau khi thâu tóm thành công 43 ha đất công với giá rẻ, cơ cấu cổ đông của Công ty Tân Phú cũng nhanh chóng có nhiều biến động. Ngày 29/6/2018, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được đăng ký thay đổi lần thứ 6 thì thông tin chủ sở hữu của Công ty Tân Phú là Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group).

Tuy nhiên, lúc này với dự án Khu đô thị Tân Phú, ba đơn vị thành viên Kim Oanh Group cùng hợp tác phát triển dự án gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh T.P Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), Công ty Cổ phần Xây dựng An Phước Bình Dương (thi công hạ tầng) và Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh (phân phối độc quyền).

Theo quy hoạch, Khu đô thị Tân Phú cung cấp cho thị trường hơn 2.000 sản phẩm đất nền, nhà xây sẵn cùng hệ thống dịch vụ, tiện ích hiện đại phục vụ nhu cầu cuộc sống cư dân. Tuy nhiên, sau khi Công ty Kim Oanh động thổ dự án Khu đô thị Tân Phú, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã buộc dừng thi công do dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư và chưa có giấy phép xây dựng.

Theo Báo Nông nghiệp, ngày 8/10/2019, Công ty Nam Kim do bà Nguyễn Thị Nhung làm Tổng giám đốc đã ký Hợp đồng thế chấp số 0058/2019/BĐ tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh bằng KCN Phú Tân để bảo lãnh cho Công ty CP Đầu tư và phát triển Thuận Lợi do ông Nguyễn Thuận làm Tổng giám đốc vay hơn 1.085,8 tỷ đồng, với thời hạn 5 năm (từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2024). Ông Nguyễn Thuận là chồng của bà Đặng Thị Kim Oanh (Tổng giám đốc Kim Oanh Group) và là bố của bà Nguyễn Thị Nhung…

Hiện nay, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Bình Dương; Trần Nguyên Vũ, Tổng giám đốc và Huỳnh Thanh Hải, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bình Dương (cho tại ngoại) để điều tra về hành vi vi phạm khi chuyển nhượng đất, vốn góp, bán khu đất công 43ha của dự án Khu đô thị - Thương mại – dịch vụ Tân Phú cho Kim Oanh Group với giá rẻ gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Được biết, sau khi văn bản do Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Thượng tá Bùi Phạm Hải ký cho rằng, sau khi kiểm tra, xác minh tố giác, Công an tỉnh Bình Dương “xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm” và “đã ra Quyết định khởi tố hình sự Trốn thuế và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Chánh Phú Hòa theo Quyết định khởi tố hình sự số 148/QĐ-CSKT (Đ4) ngày 5/11/2020 để tiến hành điều tra làm rõ”. B à Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần DV-TM & XD Địa ốc Kim Oanh đã có đơn kiến nghị gửi đến Bộ Công an.