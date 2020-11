Vụ ông Tề Trí Dũng: Bao nhiêu bị can đã bị khởi tố?

(Kiến Thức) - Liên quan ông Tề Trí Dũng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh mới đây đã khởi tố thêm 13 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Đến nay, đã có 18 bị can bị khởi tố.