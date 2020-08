Quan tham “ăn” đất nhận quả đắng, tiền tan sự nghiệp tiêu tán

Chiếm 3.000 m2 đất công, Chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị khởi tố: Công an Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Xuân Thảo, nguyên Chủ tịch UBND xã Hà Vinh; Ngô Văn Dũng, nguyên cán bộ địa chính xã và Ngô Văn Lưu, nguyên trưởng thôn Quý Vinh về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Năm 2013, ông Lê Xuân Thảo là chủ tịch xã đã chỉ đạo ông Ngô Xuân Dũng lúc đó là cán bộ địa chính lập khống hồ sơ 3.000 m2 đất công ích ở thôn 2 để đề nghị UBND huyện Hà Trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất trồng cây lâu năm cho gia đình ông Thảo. Ông Ngô Văn Lưu là trưởng thôn 2 giúp làm giấy tờ để ghép diện tích đất trên vào thửa đất hiện tại nhà mình. Xét xử 6 bị cáo nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và lãnh đạo các phòng chuyên môn UBND TP Phan Thiết: Ngày 10/8, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và lãnh đạo các phòng chuyên môn UBND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo Điều 229 Bộ luật Hình sự. 6 bị cáo bị truy tố, gồm: Đỗ Ngọc Điệp, Trần Hoàng Khôi (nguyên là Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết trong nhiệm kỳ 2011-2021); Phạm Thanh Thái, Nguyễn Trí, Lê Hồ Khải, Lê Hoàng Anh Tân (nguyên là các trưởng phòng và chuyên viên phòng nghiệp vụ UBND TP Phan Thiết). Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh bị kỷ luật: Ngày 20/7, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã khiển trách với ông Phạm Ngọc Vinh. Từ 3/11/2017 đến 11/5/2018, với cương vị Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả, ông Vinh đã ký 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Quang Hanh không đúng quy định làm tăng số tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. TP.HCM kỷ luật khiển trách hàng loạt cán bộ Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi: Ngày 7/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM có thông báo kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên đối với Quận ủy Thủ Đức, Huyện ủy Bình Chánh, Huyện ủy Củ Chi và các tổng công ty và vụ việc tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khởi tố cựu Phó chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu: Ngày 4/8, Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lương Công Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Ông Tuấn bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ông Tuấn mắc những sai phạm khi trực tiếp ký cấp 21 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - vi phạm quy định của pháp luật về đất đai với tổng diện tích 55.742,9 m2. Trong đó, có 20 giấy chứng nhận không đúng nguồn gốc đất, loại đất so với hồ sơ địa chính. Đồng thời, ông Tuấn cũng ký 26 quyết định cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất... Sai phạm về đất đai, Phó chủ tịch UBND TP Bạc Liêu bị kỷ luật: Ngày 22/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đã xem xét, kết luận: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Dương Chí Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu. Lý do bị kỷ luật là vì ông Bình đã ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại một số thửa đất trên địa bàn phường 2, TP Bạc Liêu không đúng quy định của pháp luật, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Khởi tố Phó Chủ tịch UBND TP. HCM và 4 cá nhân liên quan đến sai phạm đất đai: Ngày 11/7, liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố 2 người và bắt tạm giam 3 người về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”. Theo đó, các bị can bị khởi tố gồm ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và Trần Trọng Tuấn - phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên bí thư Quận ủy quận 3, nguyên giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.... 3 bị can bị bắt là ông Phan Trường Sơn, ông Trần Quốc Đạt và Lê Tấn Hòa. Hai phó chủ tịch TP.Cẩm Phả bị khiển trách do sai phạm về đất đai: Ngày 2/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức kỳ họp để thi hành kỷ luật 2 phó chủ tịch thành phố, cùng 1 chủ tịch UBND phường ở Cẩm Phả (Quảng Ninh), họ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng. Sai phạm đất đai, nhiều cán bộ xã ở Quảng Ngãi bị kỷ luật: Uỷ Ban kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã thi hành kỷ luật đối với Đảng uỷ xã Tịnh Hà nhiệm kỳ 2015-2020) và các lãnh đạo, cán bộ xã này. UBKT xác định Đảng uỷ xã Tịnh Hà chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng uỷ và công tác kiểm tra, giám sát; thiếu kiểm tra, giám sát để UBND xã này vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất tại địa phương. Chủ tịch thị trấn và 3 cán bộ bị khởi tố vì sai phạm về đất đai: Cuối tháng 5/2020, Công an H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 cán bộ UBND TT.Xuân An (H.Nghi Xuân) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can gồm: ông Lê Văn Minh, Chủ tịch UBND thị trấn; ông Hoàng Văn Đức, Phó chủ tịch UBND thị trấn và ông Nguyễn Văn Thành, nguyên cán bộ địa chính... Video: Bắt Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết vì sai phạm liên quan đến đất đai

