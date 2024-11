Lỗi vận hành đập dâng Nam Mỹ khiến nhà dân bị lụt

Trước đó, ngày 31/10, 10 hộ dân thôn Nam Mỹ bị nước ngập vào nhà, gây hư hại cây trồng, chết vật nuôi… đã gửi đơn khiếu nại đến UBND xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Các hộ dân cho rằng, nguyên nhân xảy ra ngập là do lỗi vận hành của đập dâng Nam Mỹ. Vì thời điểm đó (ngày 27/10), lượng mưa không lớn, nhưng xã Hòa Bắc lại bị lũ lụt. Sự việc đã xảy ra từ 2022 nhưng vẫn để lặp lại.

Khu vực xã Hòa Bắc bị ngập do mưa bão số 6. Ảnh: Nga Phạm.

UBND xã Hoà Bắc xác nhận, vào 8h30 ngày 27/10, một số hộ dân ở thôn Nam Mỹ báo tin bị nước ngập vào nhà, có hộ ngập gần 2m. Lãnh đạo UBND xã cùng lượng chức năng đến để hỗ trợ. Tuy nhiên, do mực nước tại cầu Bưu Điện Nam Mỹ lên quá cao nên không thể qua để ứng cứu. UBND xã đã chỉ đạo lực lượng xung kích tại chỗ của thôn Nam Mỹ hỗ trợ đưa người dân bị ngập đến những nơi an toàn.

UBND xã Hoà Bắc cho biết đã đề nghị Trung tâm quản lý hạ tầng đô thị Đà Nẵng (đơn vị vận hành đập dâng Nam Mỹ) trả lời phản ánh của người dân. Tại công văn 630, đơn vị này cho biết “lúc 6h40, tiếp tục vận hành cửa van trực tiếp tại đập, tuy nhiên nước về quá nhanh và mưa bão gió rất mạnh, hệ thống vận hành quá tải, không vận hành mở cửa lên được”.

Theo UBND xã Hòa Bắc, thời điểm từ 6h-8h30 là lúc nước trên thượng nguồn đổ về nhiều, mực nước sông Cu Đê ở mức cao. Khi không còn vận hành được hệ thống, Ban quản lý đập dâng Nam Mỹ cũng không trao đổi, thông tin với xã để tiến hành di dời các hộ dân lân cận.

Sau bão, Trung tâm quản lý hạ tầng đô thị Đà Nẵng vẫn chưa tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Đập dâng Nam Mỹ

Tại buổi làm việc với các hộ dân ngày 1/11, Trung tâm quản lý hạ tầng đô thị Đà Nẵng nhận một phần trách nhiệm và cho rằng lỗi do sự cố khách quan, nước về quá nhanh vượt thiết kế dẫn đến hệ thống quá tải. Trung tâm cam kết không để xảy ra sự việc tượng tự, ảnh hưởng đến người dân.

Tuy nhiên, người dân vẫn còn rất bức xúc với trách nhiệm của Ban quản lý đập dâng Nam Mỹ và đề nghị Trung tâm quản lý hạ tầng đô thị Đà Nẵng quan tâm, đền bù thiệt hại.

UBND xã Hoà Bắc đã động viên các hộ dân chủ động tự khắc phục thiệt hại đồng thời đề nghị Trung tâm quản lý hạ tầng đô thị Đà Nẵng chủ động thăm hỏi các hộ dân và rút kinh nghiệm nội bộ, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Sáng 5/11, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng đã kiểm tra tình hình mưa lớn, ngập úng, sạt lở một số khu vực trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Đối với đập dâng Nam Mỹ, ông Hồ Kỳ Minh đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm quản lý hạ tầng đô thị Đà Nẵng vận hành công trình hồ chứa Nam Mỹ theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình đập và các công trình có liên quan theo chỉ tiêu phòng lũ, an toàn tính mạng của người dân hạ lưu đập, an toàn cấp nước cho TP.

>>> Mời độc giả xem thêm video Vinh - Nghệ An ngập sâu, nhiều xe chết máy chỉ sau 1 cơn mưa: