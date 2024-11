Vi phạm nồng độ cồn kịch khung còn đấm vào mặt CSGT

Ngày 7/11, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý đối với Vũ Quyết Thắng, (SN 1995, ngụ TP HCM) về hành vi chống người thi hành công vụ.



Trước đó, vào khoảng 22h ngày 5/11, Tổ tuần tra đặc biệt 171 Công an tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ trên đường quốc lộ 13 đoạn ngã tư cầu Ông Bố (thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An) thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu say rượu nên dừng xe kiểm tra.

Vũ Quyết Thắng tại cơ quan công an.

Do nồng độ cồn của Vũ Quyết Thắng là 0,837 mg/01l khí thở nên tổ công tác tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm. Trong quá trình làm việc, Thắng bất ngờ dùng tay đấm vào mặt một cảnh sát giao thông là thành viên tổ tuần tra đặc biệt 171.

Ngay sau đó, Tổ tuần tra đã khống chế, bàn giao đối tượng Vũ Quyết Thắng cho Công an TP Thuận An.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Thuận An điều tra, làm rõ.

