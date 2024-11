Công an Bắc Kạn thông tin vụ mua bán xe máy biển ngũ 9

Ngày 7/11, Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin về việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm liên quan đến vụ mua bán xe máy biển số ngũ 9 gây ồn ào thời gian qua.

Theo đó, trong thời gian tháng 7/2023, do có nhu cầu tìm mua và sưu tầm các phương tiện có gắn biển số đẹp, Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) đã đồng ý mua lại chiếc mô tô nhãn hiệu HONDA SH150i, biển kiểm soát 97B1-999.99 của ông Ngô Thành Quý với số tiền là 470.000.000đ. Số tiền trên, Bùi Xuân Huấn đã thanh toán đầy đủ qua tài khoản ngân hàng cho ông Quý và đã nhận được chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA SH150i, biển kiểm soát 97B1-999.99 thông qua người môi giới.

Công an Bắc Kạn xác định vụ mua bán xe mô tô BKS 999.99 không có dấu hiệu của tội phạm.

Thời điểm trao đổi, mua bán xe, Bùi Xuân Huấn và ông Ngô Thành Quý không trực tiếp gặp mặt mà chỉ giao dịch, trao đổi qua điện thoại di động thông qua người môi giới và không làm hợp đồng hoặc viết giấy tờ mua bán xe.

Sau khi Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ Công an: Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023 thì biển kiểm soát 97B1 – 999.99 mặc định được định danh tên của ông Ngô Thành Quý. Do đó, ngày 04/7/2024 ông Ngô Thành Quý làm thủ tục đăng ký và được Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Kạn cấp lại biển số định danh 97B1-999.99 mang tên ông Quý cho chiếc mô tô HONDA Dream là đúng quy định.

Về việc ông Ngô Thành Quý tố cáo thông tin cá nhân, hình ảnh Công ty của ông Quý bị đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tập thể, cá nhân, Cơ quan điều tra tiếp tục xem xét xử lý theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số, vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.