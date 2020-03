Lời khai rợn người của hung thủ giết hại sư thầy chùa Quảng Ân

Liên quan đến vụ “Bắt giữ nghi phạm sát hại sư thầy chùa Quảng Ân và cô gái làm công quả”, ngày 27/3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh Đồng Nai đã thu hồi số tang vật do nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, ngụ thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) vứt bỏ trong quá trình bỏ trốn.

Công an lấy lời khai Tâm.

Sau khi bắt giữ đối tượng Tâm công an đã tiến hành lấy lời khai nghi phạm. Tâm khai, rạng sáng 23/3 đột nhập vào chùa Quảng Ân, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với ý định lấy trộm tài sản.

Vừa vào bên trong, Tâm bị phát hiện nên đã dùng khúc gỗ tấn công Thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 59 tuổi). Anh ta đánh nhiều phát vào đầu sư thầy khiến người này chỉ kêu lên vài tiếng rồi gục xuống dưới nền nhà.

Nghe tiếng kêu, cô Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, người làm công quả tại chùa) chạy lại thì Tâm dùng cây gỗ đánh gục. Bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ cô Yến, là người nấu ăn tại chùa) chạy lên cũng bị Tâm tấn công bị thương nặng nằm dưới nền nhà.

Hiện trường vụ án.

Gây án xong, Tâm lấy 3 chiếc ĐTDĐ rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sư thầy và cô Yến tử vong. Còn bà Phượng được đưa vào bệnh viện điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Trưa cùng ngày, Tâm lấy xe máy chạy từ tỉnh Bình Thuận về phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP HCM thuê phòng trọ ở. Trên đường đi, Tâm vứt số tang vật lấy được xuống dưới mương thoát nước đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Tang vật thu giữ.

Trong đêm 26/3 và rạng sáng 27/3, trinh sát công an đã tiến hành di lý Tâm tới khu vực này để tìm kiếm tang vật. Qua tìm kiếm, công an thu giữ 3 chiếc ĐTDĐ, 2 chùm chìa khoá, 1 dây tràng hạt.

Hiện vụ sư thầy chùa Quảng Ân và cô gái làm công quả bị sát hại đang được điều tra, làm rõ.

