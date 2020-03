Rủ nhau bay lắc, 76 thanh niên bị cách ly luôn ở karaoke My Friend

Mới đây, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với công an huyện Nghi Xuân ập vào kiểm tra quán karaoke My Fiend ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. (Ảnh: CAHT)



Tại thời điểm kiểm tra quán karaoke My Fiend, lực lượng chức năng đã phát hiện 76 người (51 nam, 25 nữ) đang bay lắc và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. (Ảnh: Vnexpress)



Tại các phòng hát, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật như ma túy đá, thuốc lắc, ketamin, hàng chục điện thoại di động. (Ảnh: Vnexpress)



Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện tất cả 76 người này đều dương tính với chất ma túy. (Ảnh: Tuoitre)



Do đề phòng dịch Covid-19, lực lượng chức năng đã phong tỏa quán karaoke My Fiend thành nơi cách ly nhóm người này. (Ảnh: Thanhnien)

Được biết, "bữa tiệc ma túy" là để mừng sinh nhật L.D.N., quê ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. (Ảnh: Thanhnien)





Trong số 76 người bị phát hiện tại quán karaoke My Fiend có 57 người quê ở Nghệ An, 14 người quê ở Hà Tĩnh và 5 người ở các tỉnh khác. (Ảnh: CAHT)



Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh: CAHT) Tạm giữ hơn 30 nam nữ nghi sử dụng ma tuý trong quán karaoke.(Nguồn: KÊNH VTC14)

