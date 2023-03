Lời khai nghi phạm sát hại dã man nữ chủ tiệm spa ở Đồng Nai

Ngày 30/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Long (26 tuổi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản và Ksor H’Nhen (31 tuổi, vợ Long), trú tại tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.



Nạn nhân trong vụ án là chị Võ Thị Mỹ Hương (41 tuổi), chủ tiệm Spa “Hương rosa”, tại khu phố 4, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Lê Minh Long tại cơ quan điều tra.

Trước đó, chiều 23/3, sau khi nhận tin báo chị Võ Thị Mỹ Hương, chủ tiệm Spa “Hương rosa” bị giết, cướp tài sản, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy bắt đối tượng trong thời gian nhanh nhất.

Qua khám khám nghiệm và xác minh ban đầu, cơ quan công an phát hiện, nạn nhân bị đâm 19 nhát dao và cướp đi một số tài sản, như: vàng, điện thoại di động.

Chỉ sau ít giờ gây án, lực lượng phá án đã khoanh vùng được Lê Minh Long là kẻ đã trực tiếp ra tay sát hại nạn nhân. Tiếp tục truy theo dấu vết “nóng”, lực lượng phá án phát hiện đối tượng này đã trốn về nhà vợ ở xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai và đã lên phương án, kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng an toàn.



Tại cơ quan điều tra, Long khai, khoảng 9h, ngày 23/3, nghi phạm đã mang theo một dao nhọn cất giấu trong người, rồi đi về hướng vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa tìm nhà dân sơ hở để cướp tài sản.

Khi qua tiệm Spa trên phát hiện chị Hương có nhiều vàng đeo trên người và điện thoại di động nên nảy sinh ý định cướp.

Long giả vờ đặt vấn đề xóa hình xăm trên người thì được chị đồng ý, với giá 400 ngàn đồng. Sau đó, Long vào giường nằm chờ nạn nhân khép cửa xong quay vào thì y bò nhổm dậy kẹp cổ và yêu cầu nạn nhân đưa hết tài sản cho mình.

Bị nạn nhân dãy dụa hô la, Long dùng dao mang theo đâm nạn nhân nhiều nhát đến tử vong, rồi lục lọi lấy 2 điện thoại di động, một đôi bông tai, dây chuyền, lắc và 3 nhẫn màu vàng.

Sau đó, y bắt xe ôm, rồi xe khách về Định Quán bán một chiếc điện thoại di động của nạn nhân lấy tiền vào tiệm internet để chơi game. Gần tối, Long bắt xe khách đi đến sáng ngày hôm sau về đến Gia Lai gặp vợ, rồi đưa số tài sản cướp được cho vợ xem phát hiện một số tài sản bị phai màu. Nghi ngờ đó là vàng giả, nên 2 vợ chồng dùng bật lửa đốt để kiểm tra sợi dây chuyền bị cháy bốc mùi khét, nhẫn không cháy là vàng thật.

Ksor H’Nhen, vợ Long.

2 vợ chồng Long bàn bạc, thống nhất mang số nhẫn trên đến tiệm vàng ở chợ bán được 2,4 triệu đồng, lấy tiền mua sắm đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Một chiếc điện thoại di động Long mang đến tiệm kinh doanh, sửa chữa điện thoại di động nhờ bẻ khóa đã hẹn 3 ngày sau quay lại lấy. Chiều cùng ngày, Long đang ở nhà thì bị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai ập vào khống chế bắt giữ. Ngay sau đó, vợ Long cũng đã đến Công an huyện La Pa đầu thú.

