Lời khai kẻ cung cấp thiết bị gian lận thi cử trước kỳ thi THPT

Ngày 27/6, Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với đơn vị chức năng Bộ Công an triệt phá đường dây mua, bán thiết bị gian lận thi cử với quy mô lớn trên phạm vi cả nước ngay trước kỳ thi THPT Quốc gia, thu giữ nhiều tang vật.



Cuối tháng 5/3023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện 2 nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng để rao bán các thiết bị hỗ trợ gian lận thi cử.

Đối tượng N.Đ.G cùng tang vật thu giữ.

Thủ đoạn của đối tượng chủ yếu giao dịch qua Zalo, facebook, hoặc kết nối với số điện thoại di động để mời chào mua bán camera wifi siêu nhỏ, tai nghe siêu nhỏ, thiết bị định vị hỗ trợ gian lận thi cử cho các trường hợp sống tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 23/6/2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng triệu tập đối tượng H.N.H (sinh năm 1992, trú tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) để làm rõ hành vi đăng bài viết quảng cáo bán, cho thuê thiết bị gian lận thi cử qua mạng xã hội.

Đối tượng H khai nhận, do có nhiều người có nhu cầu nên đã sao chép các hình ảnh, bài viết từ các Fanpage rao bán thiết bị gian lận thi cử ở nơi khác (chủ yếu là Hà Nội và TP HCM) và sử dụng tài khoản ảo để đăng tải bài quảng cáo. Nếu khách hàng liên hệ mua thì đối tượng sẽ mua lại thiết bị từ các Fanpage trên và bán lại với giá cao hơn để kiếm lời. Đối tượng H.N.H đã mua 1 bộ thiết bị về để dùng thử, tuy nhiên chưa kịp bán cho khách hàng thì bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Đồng thời Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Công an TP Đà Lạt triệu tập 2 trường hợp L.K.P (sinh năm 2000, trú tại phường 10, TP Đà Lạt) và C.T.Th.L (sinh năm 2000, trú tại phường 9, TP Đà Lạt) có hoạt động đặt mua, thuê thiết bị gian lận thi cử qua mạng xã hội.

Các đối tượng khai nhận, đã thuê thiết bị gian lận thi cử từ Fanpage có tên “Cho thuê tai nghe siêu nhỏ” do nhóm đối tượng “N.Đ.G” ở Hà Nội quản trị. Đáng chú ý, ngoài việc bán thiết bị siêu nhỏ phục vụ gian lận thi cử, nhóm đối tượng “N.Đ.G” còn tổ chức đường dây gian lận thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ bằng thiết bị công nghệ cao trên phạm vi cả nước trong nhiều năm qua…

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo, đề nghị Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp, hỗ trợ tham gia triệt phá.

Lực lượng Công an làm việc với H.N.H.

Chiều ngày 26/6/2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Phòng An ninh thông tin mạng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an và Đội Quản lý thị trường số 11 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện đối tượng N.Đ.G (SN 1990, thường trú tại Bắc Ninh, tạm trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đang mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử.

Tang vật thu giữ tại nhà đối tượng G gồm: 10 bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ, 10 điện thoại Nokia đã được kết nối dây dẫn có gắn 1 micro nhỏ và 10 tai nghe siêu nhỏ dạng hạt từ, kích thước khoảng 2mm cùng hàng trăm linh kiện điện tử để lắp ráp thành các thiết bị ghi âm, ghi hình phục vụ gian lận trong thi cử.

Đối tượng G khai nhận, từ năm 2018, nắm bắt được việc có nhiều sinh viên, người lao động có nhu cầu mua, sử dụng các loại thiết bị ghi âm, ghi hình bí mật để phục vụ việc thi cử. Vì vậy, N.Đ.G đã liên hệ một số đối tượng khác, đặt hàng từ nước ngoài thông qua mạng Internet để mua, lắp đặt, kinh doanh các loại thiết bị ngụy trang siêu nhỏ phục vụ gian lận thi cử để kiếm lời. Trong các năm qua đối tượng đã bán được hàng trăm bộ thiết bị. Tùy từng loại thiết bị, các đối tượng rao bán với giá dao động từ 1 đến 6 triệu đồng/thiết bị.

Khi sử dụng, người dùng cho hạt tai nghe siêu nhỏ vào lỗ tai, điện thoại lắp sim và micro được giấu trong quần áo để liên lạc ra ngoài phòng thi. Bên cạnh đó còn kết hợp sử dụng bộ thiết bị camera siêu nhỏ dạng cúc áo giúp tự động quay, chụp ảnh gửi đề thi ra ngoài; sau đó nhóm bên ngoài sẽ nhận video, ảnh đề thi qua phần mềm; sau khi giải đề xong sẽ đọc đáp án vào bên trong qua tai nghe siêu nhỏ.

Đáng chú ý, các đơn vị chức năng còn phát hiện G đã tổ chức đường dây gian lận, “bao đậu” trong các kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ cho nhiều người trên cả nước trong nhiều năm qua với hình thức cho thí sinh thuê bộ thiết bị gian lận thi cử như trên. Giá cả dao động từ 5-14 triệu đồng với mỗi loại chứng chỉ.

Hiện cơ quan Công an đang đấu tranh mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo, cung cấp trái pháp luật các thiết bị ngụy trang, siêu nhỏ có tính năng ghi âm, ghi hình; phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2023.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đề thi chính thức, đề thị dự bị, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề thi dự bị của các kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật. Việc sử dụng các thiết bị ngụy trang, siêu nhỏ có tính năng ghi âm, ghi hình, đàm thoại 02 chiều gây lộ đề thi trong các kỳ thi nói trên là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước (Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015). Người thực hiện hành vi gian lận trong thi cử còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi gian lận trong thi cử về Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 10 năm đến 15 năm (Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015).