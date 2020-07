Lời khai của nhóm tống tiền 25 tỷ hai phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn

(Kiến Thức) - Bị can Lê Xuân Hoàng lên kế hoạch chi tiết, phân công rõ từng người tiếp cận 2 phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn để quay phim chụp ảnh nhằm đòi ông Hồ Đình Tùng 5 tỷ đồng, ông Trương Bá Duyên 20 tỷ đồng.

Hôm nay, 27/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin ban đầu về kết quả điều tra của vụ án "cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến các lãnh đạo Thị xã Nghi Sơn bị tống tiền.

Ảnh cắt ra từ video tống tiền.

Theo đó, giữa tháng 5/2020, với hành vi giả mạo là giám đốc một doanh nghiệp ở TP Thanh Hóa, Nguyễn Quốc Hưng (41 tuổi, trú tại TP Hà Nội) lấy lý do gặp gỡ, trao đổi công việc để tiếp cận 2 phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) là ông Hồ Đình Tùng và ông Trương Bá Duyên.



Nhóm này áp dụng thủ đoạn: Trong khi trao đổi tại phòng làm việc của 2 Phó Chủ tịch UBND nêu trên, Nguyễn Quốc Hưng cố tình tặng quà, tiền và lén quay video, ghi âm lại để thực hiện hành vi tống tiền.



Đoạn video clip này nhanh chóng trở thành công cụ để Hưng cùng đồng phạm uy hiếp, yêu cầu 2 Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn phải bỏ ra khoản tiền 25 tỷ đồng để mua lại sự im lặng. Đoạn video còn được tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín của 2 vị lãnh đạo trên.

Trong quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định chủ mưu trong vụ việc này là Lê Xuân Hoàng (42 tuổi, trú tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Căn cứ từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can liên quan gồm: Lê Xuân Hoàng, Nguyễn Quốc Hưng; Lê Trần Sính (46 tuổi), Lê Trần Tiến Đạt (32 tuổi) đều trú huyện Hoằng Hóa; Phạm Văn Ân (32 tuổi) và Lê Doãn Tài (35 tuổi) về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".



Trong đó bị can Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài đều trú tại TP Thanh Hóa, từng là phóng viên của tạp chí Tài chính doanh nghiệp.

Đối tượng Lê Xuân Hoàng.

Trung tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đây là vụ án phức tạp, cầm đầu ổ nhóm tội phạm này là Lê Xuân Hoàng, người từng có thời gian làm việc trong một cơ quan bảo vệ pháp luật tại TP Hà Nội.

Theo đó, Hoàng bị kỷ luật, ra khỏi ngành nhưng bằng sự tinh vi, Hoàng lên kịch bản chi tiết, phân vai cho từng người trong nhóm, trong đó có Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài là phóng viên thực hiện các nhiệm vụ, hành vi mà Hoàng phân công.

Theo Kiến Thức thông tin trước đó, vào khoảng trung tuần tháng 5/2020, nhóm đối tượng trên có vào trụ sở UBND huyện Tĩnh Gia để làm việc với ông Hồ Đình Tùng và Trương Bá Duyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hoá. Trong quá trình làm việc với lãnh đạo UBND huyện Tĩnh Gia, nhóm đối tượng trên đã trao đổi qua lại chuyện công việc và dùng các thiết bị ghi hình để ghi lại cảnh giao dịch tiền nong với lãnh đạo UBND huyện Tĩnh Gia. Sau đó nhóm này đăng một đoạn clip trên mạng xã hội "tố" ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, nhận hối lộ. Trước đó, ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn xác nhận người trong clip là mình nhưng khẳng định bị gài bẫy, tống tiền và đã chạy theo để trả lại số tiền. Vị phó chủ tịch sau đó có đơn trình báo công an và các cơ quan chức năng về sự việc.