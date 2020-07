Truy bắt 2 đối tượng nổ súng cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội

Vụ nổ súng cướp ngân hàng BIDV xảy ra vào 9h54 ngày 27/7/2020, trong lúc cán bộ nhân viên ngân hàng tại BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội đang thực hiện các công việc giao dịch phục vụ khách hàng, bất ngờ xuất hiện 2 tên cướp đeo khẩu trang, có vũ trang, nổ súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên, bảo vệ và cướp tiền mặt tại quầy giao dịch. Khi sự việc xảy ra, Chi nhánh đã nhanh chóng thông báo với Công an phường Láng Hạ, bảo đảm an toàn cho khách hàng và giao dịch viên. Theo chi nhánh thống kê, số tiền thiệt hại ban đầu khoảng vài trăm triệu đồng. Hiện nay, BIDV Ngọc Khánh và Công an đang phối hợp chặt chẽ để truy tìm đối tượng phạm tội. Hiện các hoạt động tại BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh tiếp tục diễn ra bình thường. Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, họ nhìn thấy hai tên cướp bịt mặt chạy ra từ ngân hàng. Phía trước có hai đối tượng khác cảnh giới. Các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát trong tiếng tri hô của người dân. Cũng theo nhân chứng, vụ việc đã khiến khách hàng đến giao dịch tại đây hoảng loạn. Một nhân chứng có mặt tại hiện trưởng kể: "Một khách sau khi ra khỏi ngân hàng đã kể lại cướp bịt mặt mang theo súng đe dọa nhân viên và khách chỉ cần bò sẽ bắn chết nên ai nấy đều sợ hãi". Xác nhận với PV, cán bộ điều tra công an quận Đống Đa cho biết, hiện Công an đang tích cực, truy bắt các đối tượng đột nhập cướp ngân hàng sáng nay. Theo ngân hàng tại BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh cho biết, chưa có con số cụ thể về thiệt hại, song theo ước tính, 2 tên cướp đã lấy đi vài trăm triệu đồng. Hiện vụ nổ súng cướp ngân hàng BIDV đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Xem thêm video: Vụ cướp ngân hàng BIDV: Súng bán đầy trên mạng. Nguồn: VTC 14.

Vụ nổ súng cướp ngân hàng BIDV xảy ra vào 9h54 ngày 27/7/2020, trong lúc cán bộ nhân viên ngân hàng tại BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội đang thực hiện các công việc giao dịch phục vụ khách hàng, bất ngờ xuất hiện 2 tên cướp đeo khẩu trang, có vũ trang, nổ súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên, bảo vệ và cướp tiền mặt tại quầy giao dịch. Khi sự việc xảy ra, Chi nhánh đã nhanh chóng thông báo với Công an phường Láng Hạ, bảo đảm an toàn cho khách hàng và giao dịch viên. Theo chi nhánh thống kê, số tiền thiệt hại ban đầu khoảng vài trăm triệu đồng. Hiện nay, BIDV Ngọc Khánh và Công an đang phối hợp chặt chẽ để truy tìm đối tượng phạm tội. Hiện các hoạt động tại BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh tiếp tục diễn ra bình thường. Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, họ nhìn thấy hai tên cướp bịt mặt chạy ra từ ngân hàng. Phía trước có hai đối tượng khác cảnh giới. Các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát trong tiếng tri hô của người dân. Cũng theo nhân chứng, vụ việc đã khiến khách hàng đến giao dịch tại đây hoảng loạn. Một nhân chứng có mặt tại hiện trưởng kể: "Một khách sau khi ra khỏi ngân hàng đã kể lại cướp bịt mặt mang theo súng đe dọa nhân viên và khách chỉ cần bò sẽ bắn chết nên ai nấy đều sợ hãi". Xác nhận với PV, cán bộ điều tra công an quận Đống Đa cho biết, hiện Công an đang tích cực, truy bắt các đối tượng đột nhập cướp ngân hàng sáng nay. Theo ngân hàng tại BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh cho biết, chưa có con số cụ thể về thiệt hại, song theo ước tính, 2 tên cướp đã lấy đi vài trăm triệu đồng. Hiện vụ nổ súng cướp ngân hàng BIDV đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Xem thêm video: Vụ cướp ngân hàng BIDV: Súng bán đầy trên mạng. Nguồn: VTC 14.