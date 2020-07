Video: Bị kề dao vào cổ, cô gái không bỏ chạy và cái kết đau lòng

Sáng 27/7, lãnh đạo phường Hưng Bình, thành phố Vinh (Nghệ An) xác nhận với báo chí về việc, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người phụ nữ bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.



Theo người dân tại khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình (TP Vinh), nơi xảy ra vụ việc cho biết, khoảng 7h30 ngày 27/7, có 2 chiếc xe máy đuổi nhau. Qua đoạn ngã tư thì người đàn ông đi xe máy đuổi kịp người phụ nữ.



Sau khi xuống xe, người đàn ông cãi vã với người phụ nữ rồi rút dao đâm nhiều nhát vào người này.



Mặc dù có một người phụ nữ khác ở gần đó, có nhảy vào can ngăn nhưng người đàn ông vẫn đâm liên tiếp vào nạn nhân rồi lạnh lùng lên xe bỏ đi.



Tại hiện trường người phụ nữ mặc bộ quần áo màu tối tử vong tại chỗ, cách chiếc xe máy SH khoảng 2m.



Theo người thân của nạn nhân, người bị đâm tử vong là chị V A. (SN 1979, trú tại Chung cư Kim Thi, TP Vinh), còn người đàn ông tên C. (trú ở Nghi Lộc), hiện lái xe cho một hãng taxi trên địa bàn TP Vinh.



Được biết giữa nạn nhân và hung thủ có quan hệ tình cảm



Rất đông người dẫn đến hiện trường theo dõi vụ án.



Hiện, lực lượng chức năng đang phối hợp cơ quan điều tra vụ việc, cũng như truy tìm hung thủ. VIDEO: Camera người dân đã quay lại được cảnh người đàn ông đâm gục người phụ nữ trên đường

