Loạt cán bộ dùng bằng giả bị xử lý

Ngày 22/2, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Cà Mau đã có quyết định kỷ luật công chức sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp, bằng hình thức buộc thôi việc. Trước đó, ngày 22/1, Đảng ủy Sở GTVT tỉnh Cà Mau cũng có quyết định thi hành kỷ luật đảng với ông Doàn Hoàng Thoại bằng hình thức cách chức chi ủy viên Chi bộ Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2022-2025. (Sở GTVT tỉnh Cà Mau, nơi ông Thoại từng công tác và giữ chức phó chánh thanh tra). Ảnh Tuổi Trẻ. Dùng bằng tiến sĩ giả làm trưởng, phó khoa nhiều trường đại học, cao đẳng: Ngày 27/11/2023, Trường cao đẳng Công Thương Việt Nam cho biết ông Nguyễn Trường Hải - trưởng khoa công nghệ thông tin của trường, đã nghỉ việc từ đầu tháng 11/2023, sau khi trường xác minh ông này dùng bằng tiến sĩ giả. Theo lãnh đạo trường này, do thầy trưởng khoa cũ nghỉ việc nên khi thấy ứng viên có bằng tiến sĩ ngành phù hợp thì tuyển dụng, thử việc và bổ nhiệm ngay. Ông Hải đã dạy tại trường một vài môn. Trước khi về trường, ông Hải từng làm giảng viên, lãnh đạo khoa ở 6-7 trường đại học, cao đẳng. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh Bắc Ninh bị đề nghị kỷ luật vì dùng bằng giả: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nêu kết luận trên tại hội nghị ngày 26/10/2023. Theo đó, ông Nguyễn Công Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh Bắc Ninh khi bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sĩ đã dùng bằng thạc sĩ giả, sau đó dùng bằng tiến sĩ thi nâng ngạch. Ông Thắng bị đánh giá vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc sử dụng văn bằng không hợp pháp, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Nữ bác sĩ dùng bằng giả làm việc ở nhiều bệnh viện: Ngày 2/6/2023, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Xuân Ngọc (thường trú tại TP HCM) về hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Ngọc khai học lớp bác sĩ Y đa khoa của trường Y Dược TP HCM. Sau khi tốt nghiệp, Ngọc sử dụng tấm bằng trên đi xin việc và được nhận vào làm việc tại nhiều bệnh viện tại TP HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua điều tra Ngọc không học Trường đại học Y Dược TP HCM. Khai trừ khỏi Đảng một Bí thư Đảng ủy phường dùng bằng giả để thăng tiến: Ngày 14/9/2022, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Thanh Hóa cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Lê Kim Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Anh. Trước đó, qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện ông Lê Kim Cường đã kê khai, sử dụng văn bằng giả nhằm bổ sung vào hồ sơ cán bộ, công chức để được quy hoạch, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền. Khai trừ Đảng, buộc thôi việc công chức tư pháp dùng bằng giả: Ngày 7/9/2022, ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc với ông Nguyễn Văn T. (43 tuổi), là công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ia O. Theo quyết định này, lý do kỷ luật bởi ông T. đã cố ý sử dụng văn bằng, hồ sơ học bạ giả để được đi học, đi thi và được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước. Ngoài ra, ông này cũng bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ia Grai khai trừ ra khỏi Đảng tại Quyết định số 53 (ngày 4/8). Dùng bằng giả, nguyên chánh thanh tra tỉnh Lào Cai bị huỷ tư cách uỷ viên UBND tỉnh: Tháng 12/2021, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI đã họp, tiến hành thực hiện quy trình bãi nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ông Đàm Quang Vinh, nguyên chánh thanh tra tỉnh Lào Cai bị bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh vì dùng bằng tốt nghiệp PTTH không hợp pháp (bằng giả). Sử dụng bằng cấp giả, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Thái Bình bị khai trừ Đảng: Ngày 4/11/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Bình đã họp và công bố quyết định kỷ luật đảng viên đối với ông Phùng Văn Chiến (SN 1979, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình, thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình). Ông Phùng Văn Chiến bị khai trừ khỏi Đảng vì đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Đảng, nhất là những điều đảng viên không được làm. Cụ thể, ông Chiến có động cơ gian dối khi sử dụng bằng cấp chuyên môn trong quá trình công tác. Phó bí thư Thành ủy Lai Châu bị cách chức: Ngày 8/9/2021, lãnh đạo Thành uỷ TP Lai Châu (tỉnh Lai Châu) xác nhận Thành ủy Lai Châu thông báo quyết định thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu bằng hình thức cách chức đối với bà Vàng Thị Chính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bà Chính đã sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh B1 không hợp pháp để làm hồ sơ cán bộ ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021; hồ sơ này cũng được dùng để giới thiệu tái cử Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ứng cử chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ở Thanh Hóa "xài" bằng THPT giả: Ngày 18/6/2021, tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lang Chánh, do sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Văn Hưng. Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa nêu rõ cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể theo quy định. >>> Xem thêm video: 12 cán bộ công an Lai Châu bị tước quân tịch do sử dụng bằng giả. Nguồn: ĐTHĐT.

