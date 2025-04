Giải mã sinh vật huyền bí đáng sợ nhất trong thần thoại Ireland

1. Dullahan là sứ giả của cái chết. Theo thần thoại, Dullahan không chỉ là một linh hồn lang thang mà còn là người đưa tin của cái chết. Hắn xuất hiện vào ban đêm để gọi tên những kẻ sắp chết, và khi hắn dừng lại, một linh hồn sẽ bị lấy đi. Ảnh: Pinterest. 2. Chiếc đầu của Dullahan có thể phát sáng trong bóng tối. Chiếc đầu bị cắt lìa của Dullahan không chỉ là một vật trang trí đáng sợ, mà còn phát ra ánh sáng ma quái, giúp hắn nhìn thấy mọi thứ ngay cả trong đêm tối đen như mực. Ảnh: Pinterest. 3. Dullahan không thích bị nhìn thấy. Nếu ai đó vô tình nhìn thấy Dullahan khi hắn xuất hiện, hắn sẽ trừng phạt họ bằng cách hắt máu vào mặt họ hoặc khiến họ bị mù ngay lập tức. Ảnh: Pinterest. 4. Vũ khí của Dullahan là chiếc roi bằng xương sống. Không chỉ mang theo chiếc đầu của mình, Dullahan còn sở hữu một chiếc roi làm từ xương sống người, được sử dụng để quất vào những kẻ cản đường hắn. Ảnh: Pinterest. 5. Xe ngựa của Dullahan được trang trí bằng xương người. Trong một số phiên bản của truyền thuyết, Dullahan không chỉ cưỡi ngựa mà còn lái một cỗ xe ngựa ma quái, với bánh xe làm từ xương người và đèn lồng được tạo ra từ hộp sọ. Ảnh: Pinterest. 6. Chỉ có vàng mới có thể xua đuổi Dullahan. Theo truyền thuyết, Dullahan rất sợ vàng. Nếu ai đó ném một đồng tiền vàng trước mặt hắn, hắn sẽ ngay lập tức bỏ đi và không quay lại quấy nhiễu họ nữa. Ảnh: Pinterest. 7. Dullahan có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Không giống như nhiều linh hồn bị giới hạn trong một khu vực cụ thể, Dullahan có thể di chuyển tự do khắp nơi, mang theo sự chết chóc đến bất cứ đâu hắn muốn. Ảnh: Pinterest. 8. Hình ảnh Dullahan đã truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm hiện đại. Truyền thuyết về Kỵ sĩ không đầu Dullahan đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều câu chuyện nổi tiếng, như nhân vật Kỵ sĩ không đầu trong "The Legend of Sleepy Hollow" hay hình tượng Reaper trong văn hóa đại chúng. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

